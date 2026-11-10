¿Quién es Alice Huang, la supuesta espía detrás de crisis de Nvidia?

Alice Huang sería la presunta amante de Jensen Huang. Foto: AFP/IA

Alice Huang, empresaria de origen chino, se encuentra en el ojo público luego de ser señalada como presunta espía del Gobierno de China, quien habría intentado obtener información estratégica de Nvidia a través de su cercanía con Jensen Huang, director ejecutivo de la compañía tecnológica.

El caso también involucra a Megaspeed International, empresa de centros de datos en la que Alice Huang ocupó un cargo directivo y que es investigada por presuntamente facilitar el acceso de compañías chinas a procesadores de alta tecnología de Nvidia, pese a las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos.

¿Quién es Alice Huang presunta espía china?

Alice Huang, identificada en registros migratorios estadounidenses como Huang Le, es una ciudadana china de 43 años que comenzó su trayectoria profesional en los medios de comunicación de su país antes de incorporarse al sector financiero.

De acuerdo con perfiles profesionales publicados en bases de datos chinas, trabajó durante cuatro años en medios de comunicación, entre ellos la televisión estatal, y posteriormente acumuló ocho años de experiencia en el mercado bursátil, entre las empresas en las que habría trabajado figuran HSBC y Citic Securities.

Una investigación de “The New York Times” la describió como una mujer que hablaba inglés con fluidez y frecuentaba conferencias tecnológicas y reuniones privadas de empresarios, donde habría establecido contactos con figuras de alto nivel de la industria de la inteligencia artificial.

Su trayectoria también incluye un cargo directivo en Megaspeed International, compañía con sede en Singapur dedicada a ofrecer servicios de computación en la nube y centros de datos, de acuerdo con registros corporativos de ese país, Alice Huang fue directora de la empresa entre marzo y noviembre de 2023.

La compañía, que originalmente se constituyó en 2015 como una desarrolladora china de videojuegos llamada 7Road International, cambió de nombre y amplió sus actividades; desde entonces, se convirtió en uno de los principales compradores de chips de Nvidia en Asia, con adquisiciones estimadas en más de 4 mil millones de dólares.

Los registros corporativos también señalan que Megaspeed recibió financiación de Alibaba y actualmente es investigada por presuntamente facilitar el acceso de empresas chinas a semiconductores estadounidenses sin autorización. Al momento, la compañía ha rechazado cualquier irregularidad y sostiene que cumple con las regulaciones vigentes.

Hasta ahora, se desconoce el paradero actual de Alice Huang, quien no ha realizado declaraciones públicas sobre los señalamientos ni sobre su presunta relación con Jensen Huang.

¿Cómo conoció Alice Huang a Jensen Huang?

Foto: Reuters

Aunque al momento no existen datos oficiales sobre como se conocieron, según reportes de “CNN” y “The New York Times”, la empresaria china frecuentaba los círculos profesionales y sociales del director ejecutivo de Nvidia.

Ambos fueron fotografiados juntos en septiembre de 2024 en un complejo de golf de California, la imagen se viralizó en WeChat, una aplicación de mensajería muy utilizada en China.

Los registros migratorios estadounidenses también indican que Alice Huang visitó Estados Unidos en diez ocasiones desde 2017, uno de sus viajes más recientes ocurrió en marzo de 2025, cuando acudió a las instalaciones de Nvidia en Santa Clara durante la conferencia anual de la compañía.

En mayo de ese mismo año, ambos asistieron a una cena grupal en Taipéi, durante un encuentro de la industria tecnológica, y posteriormente abandonaron el lugar en el mismo automóvil.

En octubre de 2026, Nvidia había señalado que no existía nada inusual o inesperado en los encuentros entre ambos, al explicar que las reuniones con clientes forman parte de las actividades habituales de su director ejecutivo.

Las investigaciones periodísticas también señalaron que ambos mantenían una relación personal cercana. Jensen Huang reconoció posteriormente haber sido infiel a su esposa, Lori Huang, en un mensaje dirigido a los trabajadores de Nvidia, aunque no mencionó directamente a Alice.

No obstante, el consejo de administración de la compañía anunció el inicio de una investigación independiente para determinar si Jensen Huang pudo haber sido víctima de una operación de inteligencia extranjera. En ese contexto, el empresario reconoció en un comunicado interno haber mantenido una relación extramarital, aunque no identificó públicamente a la otra persona involucrada.

¿Por qué Alice Huang está relacionada con una investigación por espionaje?

Su vinculación a la investigación se debe a las actividades comerciales de Megaspeed International y su acceso a procesadores gráficos de Nvidia, componentes fundamentales para desarrollar sistemas de inteligencia artificial.

De acuerdo con la prenda local, una empresa malasia vinculada con Megaspeed habría adquirido al menos 4 mil 800 millones de dólares en equipos que incorporaban tecnología de Nvidia entre junio de 2024 y febrero de 2026. Las autoridades investigan si la compañía facilitó el acceso de empresas chinas a estos componentes, pese a las restricciones de exportación impuestas por Washington.

Ante ello, el Gobierno de China rechazó las acusaciones relacionadas con un supuesto operativo de espionaje, Singapur también aclaró que su Gobierno y funcionarios no habían realizado investigaciones específicas contra Alice Huang por estos señalamientos, aunque confirmó que las indagatorias policiales sobre Megaspeed continuaban.

Hasta el momento, Nvidia informó que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos comerciales o información de seguridad nacional.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.