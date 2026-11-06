¿Quién es Xóchitl Cruz, la niña genio de Chiapas que se reunió con Sheinbaum y le presentó su calentador de agua hecho con materiales reciclados?

Xóchitl Cruz creó un calentador solar de agua. Foto: Instagram @claudia_shein

Xóchitl Guadalupe Cruz López, una joven de 16 años originaria de los Altos de Chiapas, llegó a Palacio Nacional para presentar a la presidenta Claudia Sheinbaum su invento: un calentador solar de agua elaborado con materiales reciclados y de bajo costo, que inventó cuando tenía apenas 8 años.

La chiapaneca comenzó a desarrollar este dispositivo alrededor del año 2019, y consiguió que su proyecto, conocido como “Baño Calientito”, recibiera atención nacional luego de que el influencer Alexis Omman difundiera su historia en redes sociales. Tras conocer su trabajo, la mandataria se comprometió a apoyarla para gestionar el registro de su creación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

¿Quién es Xóchitl Guadalupe Cruz López, la niña genio de Chiapas?

Xóchitl Guadalupe Cruz López es una joven inventora originaria de los Altos de Chiapas que desde niña mostró interés por la ciencia y el desarrollo de soluciones para atender necesidades de su comunidad.

Su nombre comenzó a ganar reconocimiento cuando tenía 8 años, edad a la que desarrolló el primer prototipo de un calentador solar de agua construido con materiales reciclados. Su propuesta buscaba ofrecer una alternativa económica para que familias de comunidades vulnerables pudieran disponer de agua caliente sin depender de instalaciones costosas o de combustibles convencionales.

El dispositivo recibió el nombre de “Baño Calientito” y destacó por utilizar elementos que pueden reutilizarse y conseguirse con relativa facilidad.

A esa edad, Xóchitl también fue semifinalista de los Premios Héroe de la campaña Billion Acts, en la categoría “El mejor y más prometedor”, reconocimiento relacionado con iniciativas que promueven acciones positivas para la sociedad.

Su proyecto no sólo llamó la atención por la edad de su creadora, sino por plantear una solución que puede aprovechar la energía del sol y materiales que normalmente terminarían como residuos.

¿Cuándo diseñó Xóchitl su calentador solar de agua?

La joven chiapaneca comenzó a trabajar en su invento cuando tenía apenas 8 años, por lo que su desarrollo tecnológico se remonta a varios años antes de su reciente encuentro con la presidenta de México.

En esa etapa construyó el primer prototipo del calentador, al que llamó “Baño Calientito”. La idea surgió con el propósito de facilitar el acceso al agua caliente en hogares que no cuentan con recursos para adquirir calentadores comerciales.

Con el paso del tiempo, la historia de Xóchitl y su dispositivo comenzó a circular en distintos espacios, debido a que su propuesta combinaba conocimientos básicos de aprovechamiento de energía solar con el uso de materiales reutilizados.

La joven mantuvo su interés en impulsar el proyecto y ahora busca avanzar hacia el registro de su creación para protegerla y contar con mayores posibilidades de desarrollarla.

Su reciente visita a Palacio Nacional representa un nuevo momento en la difusión de una iniciativa que comenzó como un proyecto escolar y que busca tener una aplicación práctica en comunidades con necesidades de acceso a servicios básicos.

¿Cómo logró el influencer Alexis Omman que Sheinbaum recibiera a Xóchitl?

La historia de la joven chiapaneca volvió a cobrar fuerza luego de que el influencer Alexis Omman compartiera un video en sus redes sociales para solicitar la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la publicación, el creador de contenido presentó el invento de Xóchitl y pidió a la mandataria que conociera el trabajo de la joven, quien buscaba darle mayor difusión a su calentador solar y conseguir apoyo para registrar su creación.

La petición tuvo respuesta de la titular del Ejecutivo federal, quien manifestó su interés por conocerla personalmente. “Me encantaría conocerla”, expresó Sheinbaum al referirse a la propuesta del influencer.

La difusión permitió que la historia de Xóchitl llegara hasta Palacio Nacional, donde finalmente fue recibida por la presidenta y tuvo oportunidad de explicarle en qué consiste su desarrollo tecnológico.

El encuentro también puso nuevamente en circulación el proyecto que había creado durante su infancia y su intención de conseguir que pueda tener un mayor alcance entre las familias que necesitan alternativas económicas para calentar agua.

¿Cómo funciona el calentador solar de Xóchitl hecho con materiales reciclados?

El invento de Xóchitl, llamado “Baño Calientito”, es un calentador solar de agua construido con materiales reutilizados y de bajo costo.

Para elaborar el primer prototipo, la joven utilizó botellas de plástico recicladas, pintadas completamente de negro, mangueras, un par de tablas de madera y la puerta de un refrigerador comercial.

Su funcionamiento aprovecha la radiación solar: las botellas pintadas de negro absorben el calor del sol y permiten elevar la temperatura del agua que circula por el sistema de mangueras. De esta manera, el dispositivo utiliza energía solar para calentar el líquido sin necesidad de recurrir a un calentador convencional que funcione con gas o electricidad.

Entre las características que se han dado a conocer sobre el proyecto destacan:

Materiales: botellas de plástico reutilizadas, mangueras, tablas de madera y una puerta de refrigerador comercial

Costo de construcción: menos de 500 pesos, de acuerdo con la información difundida sobre el invento

Vida útil estimada: alrededor de seis meses

Fuente de energía: radiación solar

Una de las características de la propuesta es que puede construirse con materiales de bajo costo y que se encuentran con relativa facilidad. Esto abre la posibilidad de que el dispositivo sea una alternativa para hogares que no cuentan con recursos suficientes para adquirir equipos comerciales.

El proyecto también plantea una forma de reutilizar residuos plásticos y aprovechar una fuente de energía renovable para cubrir una necesidad cotidiana: disponer de agua caliente en casa.

¿Cómo ayudará Claudia Sheinbaum a Xóchitl para registrar su invento ante el IMPI?

Durante el encuentro en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum se comprometió a respaldar a Xóchitl para que pueda avanzar en el registro de su calentador solar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La intención es que la joven cuente con orientación y acompañamiento institucional para realizar los procedimientos correspondientes y proteger su creación.

Además, la presidenta instruyó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Energía (Sener) a revisar el proyecto, con el propósito de evaluar sus características y las posibilidades de impulsar su desarrollo y replicación a mayor escala.

Este apoyo podría abrir una nueva etapa para el dispositivo, pues además de buscar el reconocimiento de la propiedad industrial de su invento, Xóchitl pretende que su propuesta pueda llegar a más hogares.

La mandataria también se comprometió a visitar San Cristóbal de las Casas, Chiapas posteriormente, para conocer personalmente el calentador y observar su funcionamiento.

La visita permitiría revisar directamente las características del prototipo y conocer las condiciones necesarias para su posible implementación en otras comunidades.

Xóchitl busca llevar su calentador solar a más familias de Chiapas

El objetivo de la joven inventora es que “Baño Calientito” no se quede únicamente como un proyecto desarrollado durante su infancia, sino que pueda convertirse en una alternativa accesible para familias que enfrentan dificultades para contar con agua caliente.

Su encuentro con la presidenta representa una oportunidad para dar continuidad a una iniciativa que comenzó cuando tenía 8 años y que ahora busca avanzar hacia el reconocimiento de su autoría y una posible aplicación más amplia.

Con el acompañamiento de las dependencias federales, el proyecto será revisado para determinar sus posibilidades de desarrollo. Mientras tanto, Xóchitl busca concretar el registro de su invento ante el IMPI y continuar trabajando en una propuesta que combina aprovechamiento de energía solar, reciclaje y tecnología de bajo costo.

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