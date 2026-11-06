Américo Villarreal y Secretaría de Energía trazan ruta estratégica para el Puerto del Norte–Matamoros

Foto: Gobierno de Tamaulipas

En el marco de una reunión de trabajo con la Secretaría de Energía, el Gobierno del Estado de Tamaulipas ratificó su compromiso de impulsar el Puerto del Norte-Matamoros, como infraestructura estratégica para fortalecer la soberanía energética, la competitividad logística y el desarrollo económico del noreste del país.

El gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de su gabinete para avanzar en la consolidación del puerto. También agradeció a la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, su disposición para trabajar en una agenda conjunta con estrategias y plazos concretos para los proyectos que integran el puerto.

¿Por qué es estratégico el Puerto del Norte en Matamoros?

Gustavo Guzmán Fernández, director general de API Tamaulipas, presentó los avances operativos, la capacidad actual y las ventajas competitivas del puerto, así como la visión para sus siguientes etapas de crecimiento.

El Puerto del Norte responde a una necesidad histórica de infraestructura portuaria en la región. Su cercanía con la frontera de Estados Unidos, los corredores industriales del noreste y el Golfo de México favorece la combinación de distintos medios de transporte para acortar recorridos, reducir costos y atender las necesidades de diversos sectores productivos.

El proyecto busca fortalecer las cadenas de suministro, ampliar las opciones para el comercio nacional e internacional y abrir oportunidades de inversión y desarrollo económico.

Sener destaca la inversión pública y privada para el puerto

Durante la reunión, Luz Elena González Escobar destacó los esquemas de inversión mixta para desarrollar infraestructura estratégica. Estos esquemas contemplan la participación coordinada de los sectores público y privado, con responsabilidades definidas.

En el encuentro también se destacó que la disciplina financiera del Gobierno estatal, reconocida por las principales calificadoras internacionales, fortalece la capacidad de Tamaulipas para invertir en proyectos que contribuyan a la soberanía energética del país.

El propósito es que esta transformación se traduzca en mayor inversión, empleos formales, oportunidades para los jóvenes y bienestar para las familias, consolidando al Puerto del Norte-Matamoros como un motor de crecimiento para Tamaulipas y México.

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