“La carga puede recuperarse, la vida no”: AMESIS alerta por violencia contra transportistas en fin de año

Foto: Shutterstock

“Ninguna mercancía tiene mayor valor que la integridad de una persona”, sostiene Raymundo Mancera Sandoval, presidente de la AMESIS, en entrevista con Uno TV ante el reto que significa el fin de año para los transportistas: mayor movimiento de mercancías y riesgo de robos en carretera.

El presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS) explicó que en esta temporada las empresas deben abastecer sus almacenes para atender la demanda de fin de año, lo que significa más unidades circulando y más carga expuesta en las carreteras.

Mancera aclaró que no existe información suficiente para establecer un porcentaje de incremento en los robos durante esta temporada. Sin embargo, subrayó que la mayor exposición de mercancías hace indispensable reforzar la prevención, el monitoreo y la coordinación con las autoridades.

Imagen generada por IA con datos de AMESIS

¿Qué es lo que más roban a los transportistas?

Entre las mercancías más atractivas para los delincuentes se encuentran principalmente los alimentos y las bebidas, de acuerdo con el seguimiento que realiza AMESIS.

En entrevista con Uno TV, Mancera también identificó otros productos que suelen ser objeto de robo:

Alimentos y bebidas

Combustibles, incluido el robo de pipas

Autopartes

Productos industriales

Artículos electrónicos

México-Puebla, Estado de México y otras carreteras bajo atención

AMESIS tiene identificados varios corredores que requieren especial atención por los robos al transporte de carga. Algunos de ellos mantienen esta problemática desde hace tres o cuatro años, mientras que otros han registrado un deterioro más reciente.

De acuerdo con Mancera, estos son los tramos que actualmente preocupan al sector:

México-Puebla: es el corredor que la asociación identifica como el de mayor incidencia. Buena parte de los transportes robados se dirigen hacia el puerto de Veracruz, el punto donde se debe tener más cuidado es el tramo de La Esperanza, a la altura de Puebla.

Estado de México: representa un punto importante para el transporte de carga, debido a la concentración de centros de distribución en la zona conurbada y al tránsito de mercancías que salen de estos complejos logísticos.

Lagos de Moreno-San Luis Potosí: es una ruta del occidente y el Bajío que se ha complicado desde el año pasado y presenta un problema importante para el sector.

Querétaro-Silao: Otro tramo que requiere atención, por los problemas de inseguridad que se han presentado en la zona.

Casi 80% de los robos al transporte se cometen con violencia

Uno de los aspectos que más preocupa al sector es la violencia contra los operadores. Los robos ya no representan solamente la pérdida de mercancías o vehículos: también implican riesgos directos para la integridad de quienes conducen las unidades.

Datos de AMESIS indican que de las 3 mil 646 denuncias oficiales por robo al transporte registradas entre enero y septiembre de 2026, un total de 2 mil 781 corresponden a hechos cometidos con violencia. Esto representa poco menos de 80% de las denuncias.

El presidente de AMESIS explicó que las medidas de prevención también han cambiado. Actualmente, muchas acciones, como el bloqueo de puertas o el paro de motor, pueden ejecutarse de manera remota desde los centros de monitoreo, sin que el operador tenga control directo sobre ellas.

Esta situación puede provocar que los delincuentes reaccionen con violencia contra el conductor, aunque este no tenga responsabilidad en las acciones tecnológicas que se activan para proteger la carga.

También se han identificado modalidades en las que los delincuentes interceptan las unidades e interfieren con los sistemas de comunicación, lo que dificulta el seguimiento del transporte.

Ante este escenario, Mancera fue enfático sobre cuál debe ser la prioridad del sector:

La vida del conductor está por encima de cualquier mercancía

El presidente de AMESIS insistió en que ninguna carga tiene mayor valor que la integridad de una persona. Por ello, los protocolos de seguridad deben contemplar como primera prioridad la protección física del operador, incluso cuando el robo ya está en proceso.

“Más allá del valor de la mercancía o de las pérdidas económicas que representa un robo, la prioridad debe mantenerse en la seguridad de los operadores. Porque la carga puede recuperarse, las unidades pueden sustituirse y las pérdidas materiales pueden atenderse, pero la vida de un transportista no tiene reemplazo”. Raymundo Mancera Sandoval, presidente de AMESIS

¿Han disminuido los robos? Esto dice AMESIS

Pese a los riesgos que representa la temporada de fin de año, Mancera destacó que las cifras muestran una tendencia a la baja respecto al año anterior.

De acuerdo con su explicación, la disminución se ubica entre 15 y 20%. También reconoció los esfuerzos de la Guardia Nacional y las estrategias de vigilancia implementadas en las carreteras.

El presidente de AMESIS señaló que la mayor presencia de las autoridades en corredores como México-Querétaro y México-Puebla ha contribuido a reducir la incidencia de robos.

También destacó la coordinación entre las autoridades y las asociaciones del sector, así como el intercambio de información para mejorar la atención de los incidentes.

Entre las buenas estrategias se hallan:

Organizar convoyes de transporte de carga que circulan acompañados por unidades de la Guardia Nacional, con elementos de vanguardia y retaguardia

Balizamiento, consiste en colocar señalamientos en las unidades para facilitar su identificación, incluso desde el aire, y permitir que las autoridades distingan con mayor rapidez un vehículo involucrado en un incidente.

Punto Único de Contacto (PUC), un mecanismo que integra a las empresas asociadas y a los clientes de estas compañías.

¿Qué deben hacer las empresas y los operadores para prevenir los robos?

Con la llegada de los meses de mayor actividad logística, el presidente de AMESIS recomendó reforzar la seguridad antes de que cada unidad inicie su recorrido.

Entre las principales medidas mencionó:

Fortalecer la prevención antes de iniciar cada traslado

Contar con protocolos de seguimiento y atención claramente establecidos

Mantener comunicación permanente con los operadores

Establecer procedimientos específicos para actuar ante una emergencia y durante un asalto

Capacitar a los conductores para que sepan cómo reaccionar ante situaciones de riesgo

Priorizar en todo momento la integridad física del operador

Mantener y fortalecer la vigilancia en corredores identificados como zonas de riesgo

Aprovechar herramientas como rastreo satelital, telemetría, servicio de inteligencia e inteligencia artificial

Que los transportistas lleguen a su destino y regresen seguros con sus familias

El cierre de año representa un periodo de mayor movimiento para el transporte de carga. Los almacenes deben abastecerse, las empresas deben cumplir con sus entregas y miles de operadores recorren las carreteras para llevar los productos a su destino.

Por eso, el llamado de AMESIS no se limita a proteger mercancías o recuperar unidades. La asociación coloca en el centro la seguridad de las personas que diariamente trabajan en las carreteras del país.

Raymundo Mancera Sandoval resumió el objetivo que, desde su perspectiva, debe guiar los esfuerzos del sector: que las mercancías lleguen a su destino, pero que cada operador también pueda regresar seguro con su familia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.