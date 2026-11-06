CDMX, San Miguel de Allende y Oaxaca entre las mejores ciudades del mundo en los World’s Best Awards 2026

CDMX, San Miguel de Allende y Oaxaca. Fotos: Ayuntamiento

La revista internacional Travel + Leisure agregó a su lista de las mejores ciudades del mundo a tres ciudades de nuestro país: la Ciudad de México (CDMX), San Miguel de Allende en Guanajuato y la capital de Oaxaca. Se trata de un reconocimiento que resalta la riqueza cultural y atractivos turísticos de ambos lugares, como parte de los World’s Best Awards 2026.

Mejores ciudades del mundo: CDMX, San Miguel de Allende y Oaxaca

En su ranking de las 10 Mejores Ciudades del Mundo, la revista Travel + Leisure incluyó a la CDMX, a San Miguel de Allende y a la capital de Oaxaca, tanto por su cultura, como por sus atracciones turísticas.

Según la publicación internacional, para la edición de este 2026, participaron más de 207 mil lectores, quienes emitieron 661 mil votos para evaluar más de 10 mil establecimientos y destinos de todo el mundo, entre ellos hoteles, ciudades y líneas de cruceros.

CDMX

Sobre la Ciudad de México, la cual ocupa el noveno lugar en la lista, la revista señala que para su asesor Zachary Rabinor resume la diversidad del país en los ámbitos cultural, histórico, político, artístico, musical, creativo y otros más.

Además, destacan sus museos, experiencias culturales, hoteles de primera categoría y la gastronomía que, aseguran, se puede encontrar a cada paso en la capital del país.

San Miguel de Allende

Esta ciudad del estado de Guanajuato se llevó el primer lugar en la lista. Sobre ella, la publicación resalta sus calles empedradas, su arquitectura y su escena gastronómica internacional.

Además, aseguran que se erige como uno de los ejemplos más antiguos y mejor conservados de diseño urbano de Norteamérica.

Este 2026, San Miguel de Allende fue nombrada una vez más la ciudad número 1 del mundo en los premios World’s Best Awards de T+L.

Oaxaca

Y en el quinto lugar, sorprende la capital de Oaxaca, de la cual destacan es una ciudad vibrante donde las antiguas tradiciones zapotecas se fusionan con la creatividad contemporánea.

“Los viajeros suelen venir por su rica gastronomía —como el mole, las tlayudas y el mezcal ahumado—, pero es la calidez de su gente lo que la hace inolvidable”, se lee en la reseña de la revista Travel + Leisure.

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