Novedades de la vacuna contra la influenza; hay una de alta dosis, cuál te corresponde

La vacuna contra la influenza estacional sirve contra variante H3N2.

El especialista Alejandro Macías explicó que en redes sociales que existen novedades sobre la vacuna de influenza para la temporada invernal, entre ellas, una vacuna de alta dosis en México.

“Es como cuatro veces la dosis de antígeno de la vacuna, sobre todo para personas de 60 años o más”, explicó el infectólogo.

El especialista aclaró que la vacuna de alta dosis contra la influenza puede beneficiar a distintos grupos de población, aunque está diseñada principalmente para mejorar la respuesta inmunitaria de los adultos mayores, niños menores de 5 años de edad o con enfermedades crónicas, ya que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones por esta enfermedad.

La vacuna contra la influenza de alta dosis, Fluzone High-Dose, desarrollada por Sanofi, está disponible en México a través del sector privado. Sin embargo, el infectólogo aclaró que, si no es posible adquirirla, la vacuna gratuita que se aplica en el sector público también es efectiva y ayuda a prevenir complicaciones graves por influenza.

Hay novedades de la vacuna de influenza para la estación 2026-27. Alta dosis (HD), trivalente, tetravalente. ¿Cuál te corresponde? pic.twitter.com/WkkBKADqE5 — Alejandro Macias (@doctormacias) November 6, 2026

Otra novedad es que las vacunas contra la influenza, que antes eran tetravalentes y protegían contra cuatro variantes del virus, están pasando a ser trivalentes, es decir, ahora incluyen tres componentes: dos contra virus de influenza tipo A y uno contra influenza tipo B.

Este cambio se debe a que el linaje B/Yamagata no se detecta en circulación natural desde marzo de 2020, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó retirarlo de la composición de las vacunas.

¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza en la temporada 2026-2027?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS estableció los grupos prioritarios para recibir la vacuna contra la influenza durante la temporada invernal, con especial atención a las personas que presentan mayor riesgo de complicaciones.

Los grupos contemplados en su campaña son:

Niñas y niños de 6 a 59 meses de edad , es decir, hasta los 4 años y 11 meses

, es decir, hasta los 4 años y 11 meses Adultos de 60 años o más

Mujeres embarazadas

Personal de salud que trabaja en unidades médicas

Personas con diabetes mellitus y obesidad mórbida

Personas con enfermedades pulmonares crónicas , como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

, como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) Personas con VIH/sida, cáncer o insuficiencia renal

Personas con cardiopatías agudas o crónicas

Pacientes con inmunosupresión causada por alguna enfermedad o tratamiento

causada por alguna enfermedad o tratamiento Personas con enfermedades cardiacas o pulmonares congénitas, así como otros padecimientos crónicos que requieren el uso prolongado de salicilatos

El esquema difundido por el IMSS contempla la vacunación contra influenza para estos grupos, por lo que se recomienda acudir a la unidad médica correspondiente para recibir orientación.

Foto: IMSS

Los principales síntomas de la influenza son:

Fiebre, generalmente superior a 38 °C, aunque no todas las personas la presentan

Tos, que puede ser seca e intensa

Dolor de cabeza

Dolor muscular y de articulaciones

Dolor de garganta o al tragar

Escurrimiento o congestión nasal

Escalofríos

Cansancio intenso, debilidad y malestar general

Vómitos y diarrea, más frecuentes en niñas y niños

Los síntomas generalmente comienzan entre uno y cuatro días después de la infección y suelen durar alrededor de una semana, aunque la tos puede prolongarse por dos semanas o más.

¿Cuándo termina la temporada de influenza en México?

La Secretaría de Salud establece que la temporada de influenza estacional 2026-2027 comenzó el 4 de octubre de 2026 y concluirá el 22 de mayo de 2027, periodo durante el cual se mantiene la vigilancia epidemiológica de los virus respiratorios.

Los 178 casos confirmados y la defunción reportada son cifras preliminares, por lo que podrían modificarse conforme avancen la temporada y los procesos de notificación y confirmación de laboratorio.

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