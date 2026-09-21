Morena denuncia a Samuel García y a su familia por presunto desvío de mil 400 mdp

Morena presentó una denuncia contra Samuel García. Fotos: Missael Dávila

La dirigencia y senadores de Morena acudieron esta mañana a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Nuevo León para interponer una denuncia formal en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, así como de familiares y colaboradores de su gabinete.

La acción legal, encabezada por el senador y delegado del partido en la entidad, Alejandro Murat, contempla acusaciones por enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuyo monto presuntamente defraudado superaría los mil 400 millones de pesos (mdp).

Entre los señalados en el documento entregado al órgano autónomo se encuentran la esposa del mandatario, Mariana Rodríguez Cantú; su padre, Samuel Orlando García Mascorro; su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal; además de su secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

De acuerdo con los denunciantes, el esquema operaba mediante la triangulación de recursos públicos hacia “proveedores favoritos” del Estado, los cuales posteriormente canalizaban los fondos a despachos privados vinculados al Gobernador y su familia

La representación del partido exigió a la Fiscalía estatal avanzar de manera expedita en las investigaciones

“La investigación debe permitir conocer toda la cadena de los recursos, por lo tanto, solicitamos que se dé vista a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera para que en el ámbito de sus atribuciones, analicen el origen, movimientos destinos y trazabilidad de los asimismo, solicitamos la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se obtenga instituciones del sistema financiero, la información correspondiente a las cuentas y movimientos en las personas y empresas involucradas”, indicó René González, Secretario General de Morena en Nuevo León.

El mismo esquema de triangulación habría sido el que originó el juicio político que se mantiene abierto contra el mandatario en el Congreso Local, donde como respuesta a las acusaciones, Samuel contestó que ‘el dinero transferido a un particular deja de ser público”.

“La respuesta, ésta es la parte más relevante, esa que se ha dado en el Juicio Político donde se reconoce el pago del Gobierno a proveedores y proveedores al despacho, propiedad del gobernador y de sus familiares”, dijo Alejandro Murat.

La denuncia estatal da continuidad a la presentada por integrantes de Morena ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 26 de mayo.

“La investigación debe permitir conocer toda la cadena de los recursos, por lo tanto, solicitamos que se dé vista a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera para que en el ámbito de sus atribuciones, analicen el origen, movimientos destinos y trazabilidad de los asimismo, solicitamos la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se obtenga instituciones del sistema financiero, la información correspondiente a las cuentas y movimientos en las personas y empresas involucradas”. René González, secretario general de Morena en Nuevo León

“La respuesta, ésta es la parte más relevante, esa que se ha dado en el Juicio Político donde se reconoce el pago del Gobierno a proveedores y proveedores al despacho, propiedad del gobernador y de sus familiares”, Indicó Alejandro Murat, senador y delegado de Morena en Nuevo León.

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