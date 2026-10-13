Sheinbaum resalta disminución en homicidios dolosos y delitos de alto impacto; anuncia construcción de nuevos penales

Hubo un promedio de 42 homicidios por día. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que los homicidios dolosos y los delitos de alto impacto bajaron un 52% y 36% en septiembre de este 2026.

Durante su conferencia mañanera, indicó que hubo 45 homicidios menos diarios en septiembre, en comparación con el mismo mes, pero del 2024.

El promedio diario era de 86.9 homicidios dolosos en México para septiembre del 2024, toda vez que llegó a 42.2 casos para este mismo mes de este 2026.

Además, resaltó que los delitos de alto impacto bajaron un 36%, mientras que los robos a tiendas Oxxo disminuyeron un 15% en septiembre.

“Esto muestra que, en efecto, están disminuyendo los delitos de alto impacto, particularmente el robo a comercios, el robo con violencia a comercios”, puntualizó.

Bajan delitos de alto impacto

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, detalló que siete entidades concentran el 50% de los homicidios dolosos:

Baja California (8.5%)

Guanajuato con (8.5%)

Chihuahua con (7.8%)

Sinaloa con (7.7%)

Estado de México (6.4%)

Guerrero (5.7%)

Morelos (5.2%)



Entre los delitos de alto impacto que disminuyeron, destaca el robo de vehículo con violencia, que tuvo una baja del 55%.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que suman 70 mil 500 personas detenidas desde que inició el actual gobierno y hasta el 30 de septiembre.

Asimismo, dijo que han fortalecido la vigilancia, supervisión y control en los penales federales para mantener el orden y prevenir actividades delictivas.

Construirán nuevos penales

Por otra parte, Claudia Sheinbaum anunció la construcción de seis nuevos penales federales en Sinaloa, Sonora, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz, con una capacidad de 18 mil 480 espacios en conjunto.

Serán administrados bajo un nuevo modelo penitenciario que priorice los derechos humanos, otorgue mayor seguridad, acceso al trabajo y educación para las personas privadas de la libertad.

Para seguir previniendo la delincuencia, subrayó la construcción de 400 mil lugares en bachillerato y mil 100 en universidades.

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