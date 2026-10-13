Accidentes en Six Flags: los más impactantes en la historia del parque

“Goliath”, la montaña rusa de Six Flags, en Georgia. Foto: IJM9 / Shutterstock

Un hombre y padre de familia, identificado como Jihad Ibn Kariem, murió trágicamente el lunes en el parque de atracciones Six Flags Over Georgia, cerca de Atlanta.

Durante casi tres décadas la cadena Six Flags, la más grande en el negocio de parques de atracciones, temáticos y acuáticos, ha sido foco de trágicos reportes: desde muertes por caídas de montañas rusas, hasta lesiones graves y fallas operativas. En algunos casos, los incidentes también ocurrieron por imprudencia de la propia víctima.

Jihad Ibn Kariem representa el más reciente. Según el reporte de 11 Alive, estación de TV afiliada a la cadena NBC Atlanta, la víctima de 42 años salió expulsada de su asiento en la montaña rusa “Goliath”. De manera involuntaria, también golpeó con su cuerpo a otras personas y finalmente cayó debajo de la atracción.

Las autoridades del condado de Cobb abrieron una investigación para determinar las circunstancias exactas que provocaron que el hombre, de manera repentina, saliera expedido de su asiento.

Six Flags también anunció el cierre temporal de nueve atracciones similares en seis parques como medida preventiva.

🚨#BREAKING: The father who fell off the Goliath rollercoaster at Six Flags in Georgia has been identified as 42-year-old Hassan Kariem.



Officers say they found Kariem beneath the ride unresponsive.



They also confirmed that he hit multiple passengers on the way down, an active… pic.twitter.com/m1C8sHHWhr — Matt Van Swol (@mattvanswol) October 13, 2026

¿Cuáles son los accidentes más impactantes en la historia de Six Flags?

1. Six Flags Over Texas: una mujer sale expedida de su asiento

Ocurrió el 19 de julio de 2013, cuando Rosa Esparza Ayala, de 52 años, murió después de salir expedida de la montaña rusa Texas Giant, ubicada en Arlington.

De acuerdo con Associated Press (AP), la mujer viajaba en la atracción cuando salió expulsada durante el recorrido y cayó desde una altura considerable. El caso generó cuestionamientos sobre el sistema de sujeción, especialmente en las barras de seguridad y si están correctamente ajustadas a cada pasajero.

2. Six Flags Nueva York: hombre muere por una falla de los empleados

El 8 de julio de 2011, James Hackemer, un sargento del Ejército estadounidense de 29 años y veterano de la guerra de Irak, murió después de salir expulsado de la montaña rusa Ride of Steel, en el parque Darien Lake, ubicado en el oeste de Nueva York.

Hackemer había perdido ambas piernas durante su servicio militar. Si bien las normas de la atracción establecen que los pasajeros deben tener ambas piernas para poder utilizar de manera segura el sistema de sujeción, una falla de los empleados acabó provocando el accidente.

La investigación del Departamento de Trabajo de Nueva York, citada en un antiguo reporte de CBS News, determinó que los empleados permitieron que Hackemer subiera a pesar de que no cumplía los requisitos físicos indicados en las reglas de seguridad.

3. Six Flags Magic Mountain, California: lesión cerebral grave y muerte

Christopher Hawley, de 22 años, sufrió una lesión cerebral grave después de subirse a la montaña rusa X2, en 2022. Según la demanda presentada por su familia, el joven perdió el conocimiento tras el recorrido y murió poco después.

Sus familiares alegaron que los movimientos bruscos de la montaña rusa contribuyeron a su fallecimiento. Sin embargo, Six Flags rechazó las acusaciones.

El pasado 29 de septiembre, a través de un comunicado, Six Flags Magic Mountain anunció el cierre permanente de la montaña rusa. La empresa explicó que, aunque la atracción había superado diversas pruebas de seguridad, consideraba apropiado retirarla ante las preocupaciones sobre la confianza de los visitantes.

4. Six Flags Over Georgia: un trabajador fue golpeado por una pierna

En 2002, un trabajador de mantenimiento de 58 años caminaba por una zona situada debajo de la montaña rusa “Batman: The Ride”. Repentinamente, fue golpeado en la cabeza por la pierna de un pasajero que viajaba en el tren.

El trabajador murió a consecuencia del incidente.

5. Six Flags Over Georgia: la imprudencia de un joven acabó en tragedia

En 2008, un adolescente de 17 años murió después de entrar en una zona restringida debajo de la misma montaña rusa y ser golpeado por el tren. Un reporte del caso, señalado por Atlanta News Firts, detalló que el joven había cruzado varias barreras de seguridad para acceder al área.

Para los visitantes de cualquier parque de atracciones, las recomendaciones generales siguen siendo respetar los requisitos de altura y condición física, seguir las instrucciones del personal, utilizar correctamente los sistemas de sujeción y no entrar en zonas restringidas.

No obstante, varios reportes y las denuncias de los usuarios también demuestran que las fallas operativas están presente. La investigación del caso reciente, en la montaña rusa “Goliath”, será clave para determinar si está relacionada con el equipo, los procedimientos operativos o con otros factores.

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