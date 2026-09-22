México y Corea del Sur: ¿Qué compran, cuánto invierten y qué negociará Lee Jae con Sheinbaum?

Corea del Sur supera a México en estos indicadores. Foto: UNoTV-IA

México y Corea del Sur mantienen un intercambio comercial concentrado en maquinaria, motores y piezas de vehículos, mientras ambos gobiernos buscan ampliar la inversión y cooperación económica.

El próximo jueves 24 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunirá con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en Palacio Nacional. Buscan estrechar lazos en ejes como el comercio, la inversión, la energía, la tecnología y la cooperación cultural. La agenda contempla conversaciones bilaterales, intercambio de memorandos y una conferencia conjunta.

En ese marco, México y Corea del Sur sostienen hasta el momento una relación comercial basada en importaciones y exportaciones de accesorios de máquinas, motores y piezas de vehículos, de acuerdo con México Data.

Relación comercial entre México y Corea del Sur

Corea del Sur participa en el 1.03 % de las exportaciones de México en lo que va del 2026, lo que equivale a 4 mil 4 millones de pesos. En cambio, el 4.67 % de las importaciones a México provienen de Corea del Sur, con un valor de 17 mil 739 millones de dólares en este 2026.

Lo anterior refleja un balance comercial de 13 mil 735 millones de pesos entre ambos países, debido a la diferencia de exportaciones e importaciones.

Principales importaciones a México desde Corea del Sur en 2024

Partes y accesorios de máquinas: 2 mil 528 millones de dólares (12.7 %)

Circuitos electrónicos integrados: 2 mil 401 millones (12.1 %)

Partes y accesorios de vehículos automotores: mil 473 millones (7.43 %)

Discos, cintas y otros medios para la grabación de sonido: mil 497 millones (7.55 %)

Máquinas y unidades de procesamiento de datos: mil 126 millones (5.68 %)

Principales exportaciones de México a Corea del Sur

Motores de pistón, rotativos y alternativos: 686 millones de dólares (29.3 %)

Partes y accesorios de vehículos automotores 375 millones (16%)

Minerales de molibdeno y concentrados: 305 millones (13%)

Minerales de los metales preciosos y concentrados: 110 millones (4.7%)

Máquinas y unidades de procesamiento de datos: 93.7 millones (4%)

Inversión

La inversión extranjera directa proveniente de Corea del Sur a México alcanzó los mil 296 millones de dólares durante 2024.

Dicha suma se distribuyó en inversión de utilidades, con 861 millones; entre compañías, con 431 millones, así como nuevas inversiones, las cuales concentraron 3.67 millones.

Desde 1999, México ha recibido un total de 11 mil 834 millones de dólares en inversión extranjera directa, proveniente de dicho Corea del Sur.

Esto estará sobre la mesa en la reunión de Sheinbaum y Lee Jae-myung

La reunión entre Claudia Sheinbaum y Lee Jae-myung tendrá como uno de sus principales puntos el Plan de Acción México-Corea 2026-2030, cuya firma está prevista durante el encuentro. El documento busca establecer líneas de cooperación entre ambos países para los próximos años.

Además del intercambio comercial, México y Corea del Sur identificaron como áreas prioritarias la innovación, inteligencia artificial, gobernanza digital y el sector aeroespacial.

En materia cultural y educativa, también se ha plenteado la creación de un centro de cultura coreana en México y un programa de becas entre ambos países.

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