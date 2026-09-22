Noticias de hoy 22 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Noticias de hoy 22 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas Trump y México El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles” en su participación en la Asamblea General de la ONU. Huracán Polo El huracán Polo alcanzó la categoría […]
Noticias de hoy 22 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles” en su participación en la Asamblea General de la ONU.
El huracán Polo alcanzó la categoría 5 frente a las costas del Pacífico mexicano. Conagua mantiene vigilancia por pronóstico de fuertes vientos y lluvias.
La economía de México creció un 2.5% anual en agosto de este 2026, impulsada por industrias como la alimentaria, de construcción y manufacturera.
La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León admitió que las obras de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey provocaron daños en la infraestructura y en el drenaje pluvial.
El 26 de septiembre se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, en 2014.
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