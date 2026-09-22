Noticias de hoy 22 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Trump y México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles” en su participación en la Asamblea General de la ONU.

Huracán Polo

El huracán Polo alcanzó la categoría 5 frente a las costas del Pacífico mexicano. Conagua mantiene vigilancia por pronóstico de fuertes vientos y lluvias.

Economía de México

La economía de México creció un 2.5% anual en agosto de este 2026, impulsada por industrias como la alimentaria, de construcción y manufacturera.

Daños en Nuevo León

La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León admitió que las obras de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey provocaron daños en la infraestructura y en el drenaje pluvial.

Ayotzinapa

El 26 de septiembre se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, en 2014.

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