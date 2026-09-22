PT desafía a Morena rumbo al 2027

El Partido del Trabajo (PT) se rebela contra Morena ante lo que considera una falta de diálogo para definir a los “precandidatos a las gubernaturas” que estarán en juego el próximo año. De acuerdo con el análisis de Martha Anaya, el PT acusa a Morena de actuar con “soberbia política” y de no tomar en cuenta su opinión en estados como Michoacán, Zacatecas y Quintana Roo, mientras Chihuahua se perfila como otro punto de desacuerdo.

Ante este escenario, el PT plantea abrir sus puertas a aspirantes que hayan quedado fuera de las listas del partido guinda.

En su opinión, para Uno TV, Anaya considera que la inconformidad también podría trasladarse al Congreso, donde Morena necesita al PT para alcanzar la mayoría calificada, pues cuenta con 50 diputados y seis senadores; su distanciamiento podría dificultar la aprobación de iniciativas que requieran esa mayoría.

Aunque Morena sostiene que puede competir sin el PT y el Partido Verde (PVEM) rumbo a 2027, la analista considera que la posición de su aliado podría abrir la puerta a una negociación.

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