Beca Gertrudis Bocanegra 2026: abre registro para universitarios, ¿cuándo es la fecha límite?

Beca Gertrudis Bocanegra abre registro. Foto: Cuartoscuro

El registro de la Beca Gertrudis Bocanegra 2026 para estudiantes universitarios de cinco estados se realiza del 21 al 30 de septiembre, con un apoyo de mil 900 pesos bimestrales destinado a cubrir gastos de transporte.

La Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra está dirigida a jóvenes de hasta 29 años que se encuentren inscritos en instituciones públicas de educación superior de Campeche, Chiapas, Michoacán, Sonora o Zacatecas.

El trámite se realiza a través del portal oficial becagertrudisbocanegra.gob.mx y para comenzar el proceso es necesario contar con una cuenta Llave MX.

El recurso económico se entrega directamente mediante una tarjeta del Banco del Bienestar, de acuerdo con la información proporcionada para la convocatoria.

¿Quiénes pueden solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra 2026?

La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios de hasta 29 años que estén inscritos en una institución pública de educación superior ubicada en alguna de las cinco entidades contempladas.

Los estados participantes son:

Campeche

Chiapas

Michoacán

Sonora

Zacatecas

El programa busca apoyar los gastos de transporte de estudiantes que necesitan trasladarse para acudir a sus actividades académicas.

La Beca Gertrudis Bocanegra tiene como objetivo que los costos relacionados con los traslados no representen un impedimento para que los estudiantes continúen con su formación universitaria.

El apoyo consiste en mil 900 pesos bimestrales, que se depositan directamente a las personas beneficiarias mediante una tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuándo termina el registro de la Beca Gertrudis Bocanegra?

El periodo para realizar el registro de la Beca Gertrudis Bocanegra 2026 comenzó el lunes 21 de septiembre y permanecerá abierto hasta el miércoles 30 de septiembre.

Por lo tanto, las personas interesadas deben completar su solicitud dentro de ese periodo a través del portal establecido para el programa.

El sitio oficial para realizar el trámite es:

becagertrudisbocanegra.gob.mx

Para ingresar a la plataforma se requiere utilizar Llave MX, la cuenta de identidad digital empleada para realizar distintos trámites y servicios del Gobierno de México.

Quienes todavía no tengan una cuenta deberán crearla antes de continuar con el proceso de solicitud.

Estos son los requisitos para hacer el registro

La plataforma solicita información y documentación que permitirá realizar posteriormente la revisión y validación de las solicitudes.

Entre los requisitos y datos señalados se encuentran:

CURP certificada de la persona aspirante

de la persona aspirante Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la institución donde estudia

de la institución donde estudia Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses

con una antigüedad máxima de tres meses Cuenta Llave MX para ingresar a la plataforma

La CCT permite identificar la institución educativa dentro del sistema correspondiente. Si el estudiante no cuenta con este dato, puede solicitarlo o consultarlo con las autoridades de su universidad.

En el caso del comprobante de domicilio, el documento debe tener una antigüedad máxima de tres meses al momento de realizar el trámite.

La convocatoria contempla rutas específicas dentro de la plataforma para quienes sean mayores o menores de edad, por lo que cada estudiante deberá seleccionar el apartado que corresponda a su situación.

¿Qué hacer después de completar la solicitud?

Una vez que la persona aspirante termine de capturar la información y envíe su solicitud, debe descargar y conservar el comprobante de registro.

Este documento acredita que los datos fueron enviados a la plataforma. Sin embargo, el comprobante no representa por sí mismo la incorporación automática al programa.

Después del registro comienza una etapa de revisión y validación de la información proporcionada.

Durante este proceso se verifican los datos personales, la inscripción escolar y los documentos presentados por las personas solicitantes.

Por ello, es importante que la información capturada durante el registro corresponda con los documentos y datos solicitados en la convocatoria.

¿Dónde se realiza el registro de la Beca Gertrudis Bocanegra?

Las personas interesadas deben ingresar al portal oficial becagertrudisbocanegra.gob.mx para comenzar la solicitud.

El acceso requiere Llave MX, por lo que quienes aún no tengan esta cuenta deben realizar previamente el proceso correspondiente para obtenerla.

La Beca Gertrudis Bocanegra surgió en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y contempla en esta etapa a estudiantes de instituciones públicas de educación superior de Campeche, Chiapas, Michoacán, Sonora y Zacatecas.

El registro permanecerá disponible hasta el 30 de septiembre de 2026.

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