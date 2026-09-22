FGE detuvo a 22 personas tras captura del “Señor de la T”; aseguraron armas, vehículos robados y 17 inmuebles

22 detenidos tras captura del “Señor de la T”. Foto: Pexels

La detención de Manuel Alejandro “N”, alias el “Señor de la T”, derivó en un operativo en Michoacán que dejó 22 personas detenidas, 17 inmuebles y ocho vehículos asegurados, además del aseguramiento de armas y presuntas drogas, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El detenido, de 51 años, fue capturado el 15 de septiembre de 2026 en Morelia durante una acción conjunta de autoridades federales y estatales. De acuerdo con el vicefiscal general de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, era señalado como presunto generador de violencia y coordinador de un grupo de la delincuencia organizada con presencia en Angamacutiro, Penjamillo, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

¿De qué delitos es señalado el “Señor de la T”?

Vega Rodríguez explicó que Manuel Alejandro “N” está relacionado con investigaciones por desaparición de personas y homicidio, además de señalamientos por extorsión, secuestro, robo de vehículos y narcomenudeo.

“Este personaje se ve relacionado con investigaciones principalmente de desaparición de personas, homicidios, pero también se encuentra señalado por el delito de extorsión, secuestro, robo de vehículos y narcomenudeo en todos estos municipios”, dijo el vicefiscal.

También detuvieron a su pareja sentimental y a dos acompañantes.

Cateos dejan armas y vehículos asegurados

Después, el 17 de septiembre, autoridades estatales y federales ejecutaron 29 órdenes de cateo en Morelia, Angamacutiro y Puruándiro.

Como resultado, detuvieron a 22 personas en total, aseguraron 13 armas de fuego, además de cartuchos útiles y bolsas con sustancias que, según la FGE, serían drogas de diferente naturaleza.

Uno de los inmuebles era utilizado como taller para el blindaje artesanal de vehículos en Angamacutiro. Y también las autoridades aseguraron ocho vehículos, todos con reporte de robo vigente.

Entre los detenidos están el director y subdirector de Seguridad Pública de Angamacutiro y tres policías municipales más. Igual fue detenido Francisco Javier “N”, quien tenía una orden de aprehensión vigente por desaparición cometida por particulares.

La FGE llamó a posibles víctimas del grupo a presentar sus denuncias y aportar información para avanzar en las investigaciones.

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