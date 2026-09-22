Huracán Polo categoría 5: ¿cuánto durará y cuál será su trayectoria frente a México?

El huracán Polo se intensificó este martes 22 de septiembre de 2026 y alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, mientras mantiene su desplazamiento sobre el océano Pacífico frente a las costas de México.

⚠️⛈️💨🌊 #Polo continúa como #Huracán categoría 5 en la escala #SaffirSimpson y se desplaza lento frente a las costas del #Pacífico mexicano. Más información en ⬇️https://t.co/YsGCWIj01v pic.twitter.com/y9kUWUGuL7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026

De acuerdo con el seguimiento de autoridades meteorológicas, su trayectoria y duración serán determinantes para conocer los efectos que tendrá sobre el territorio nacional.

Hasta el momento, el pronóstico mantiene al sistema sobre aguas del Pacífico, sin señalar un impacto directo en tierra. Sin embargo, su cercanía a las costas mexicanas mantiene condiciones de oleaje elevado, además de lluvias y viento en entidades del occidente y sur del país.

Huracán Polo avanzará hacia el noroeste frente a costas de México

El huracán Polo mantiene una trayectoria que contempla un cambio gradual hacia el noroeste y posteriormente hacia el oeste-noroeste, de acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC). El organismo señala que el sistema permanecerá cerca de la costa del suroeste de México durante los próximos días, aunque se prevé que continúe mar adentro.

Hurricane #Polo Advisory 8 (9 AM CST, Tue Sep 22): Polo is an Extremely Dangerous Category 5 Hurricane. Expected to Move Slowly Off the Coast of Mexico During the Next Couple of Days. https://t.co/NyUGSIFCuo — NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 22, 2026

La proyección coincide con el seguimiento de las autoridades mexicanas, que mantienen vigilancia sobre la evolución del ciclón y sus posibles efectos en las costas del Pacífico. Hasta el momento, no hay pronóstico de que Polo toque tierra en México.

Aunque hasta el momento, no se prevé que el #Huracán #Polo ingrese a tierra, su cercanía a la costa representa un riesgo por 🌊 #Oleaje elevado: De 5 a 6 m en costas de #Michoacán y #Guerrero; de 2 a 3 m en costas de #Colima y #Oaxaca; de 1.5 a 2.5 m en la costa de #Jalisco:



❌… pic.twitter.com/COi2n5WOR2 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026

Uno de los principales efectos previstos es el oleaje elevado, con los siguientes valores:

De 5 a 6 metros en las costas de Michoacán y Guerrero.

De 2 a 3 metros en las costas de Colima y Oaxaca.

De 1.5 a 2.5 metros en la costa de Jalisco.

El NHC también ha señalado que las marejadas generadas por Polo pueden afectar distintos puntos del litoral del suroeste mexicano durante los próximos días. Por ello, las condiciones marítimas permanecerán bajo vigilancia mientras el sistema se desplaza paralelo a la costa.

Trayectoria del huracán Polo podría extenderse hasta el fin de semana

El pronóstico indica que la trayectoria del huracán Polo continuará durante los próximos días y podría extenderse hasta el fin de semana, aunque con un desplazamiento gradual hacia aguas más alejadas de las costas mexicanas.

De acuerdo con el NHC, después del giro hacia el noroeste y oeste-noroeste, el sistema continuará avanzando sobre el Pacífico. El organismo proyecta que Polo se mantenga como ciclón durante los siguientes días, con cambios en su intensidad conforme avance mar adentro.

La trayectoria prevista contempla que el sistema se aleje progresivamente del litoral mexicano, por lo que su posición deberá actualizarse conforme se emitan nuevos avisos meteorológicos. Conagua, la Coordinación Nacional de Protección Civil y el NHC mantienen el monitoreo del fenómeno y de las condiciones que pueda generar en el Pacífico mexicano.

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