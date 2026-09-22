Museo de George Lucas abre sus puertas con obras de Frida Kahlo, Jack Kirby y Star Wars

George Lucas abre las puertas de su museo Foto: AFP

George Lucas, la mente detrás de Star Wars e Indiana Jones, abrió las puertas del Lucas Museum of Narrative Art en Los Ángeles este martes 22 de septiembre , recinto que apuesta por el “poder narrativo de las imágenes”.

En el futurista edificio con forma de nave espacial, diseñado por Ma Yansong, conviven artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Jack Kirby o Beatrix Potter.

Lucas Museum of Narrative Art Foto: AFP

La colección de George Lucas

George Lucas comenzó su colección al adquirir su primera obra durante su época universitaria, la cual era una ilustración de Alley Oop, el cavernícola viajero del tiempo.

A partir de ahí, Lucas y Mellody Hobson, quien pertenece a la mesa ejecutiva del museo, han creado y mantenido una colección que abarca distintos artistas, desde ilustradores como Norman Rockwell, Jessie Willcox Smith, Maxfield Parrish y N. C. Wyeth, hasta dibujantes de cómics.

Winsor McCay, Frank Frazetta, George Herriman, Jack Kirby y Robert Crumb son algunos de los artistas que acompañan a otros nombres de renombre como Frida Kahlo, Jacob Lawrence, Charles White, Robert Colescott y muralistas como Judith F. Baca y Diego Rivera.

Lucas Museum of Narrative Art Foto: AFP

Asimismo, el museo, según su página oficial, alberga un extenso archivo cinematográfico, que incluye el archivo completo de Lucas (1971-2012) y los materiales originales de Lucasfilm que George Lucas conservó tras la venta de la compañía.

Los archivos de George Lucas

Entre los objetos dentro del museo destaca la utilería utilizada en las cintas de Star Wars e Indiana Jones, incluyendo el traje de Darth Vader, R2-D2 y C-3PO.

Lucas Museum of Narrative Art Foto: AFP

Los archivos fueron establecidos en 1983 en Skywalker Ranch y donados en 2013 para convertirse en la base del museo.

Algunas de las novedades que ofrece el museo son la experiencia inmersiva, así como dos salas de cine para casi 300 personas, una biblioteca y una planta dedicada a murales.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.