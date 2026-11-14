Noche de las Estrellas 2026 llevará la astronomía a todo México; habrá actividades gratuitas

Impulsores de la Noche de Estrellas. Foto: Especial

La Noche de las Estrellas 2026 se celebrará este sábado 14 de noviembre con actividades gratuitas en 30 estados de México y 128 sedes nacionales e internacionales. La jornada incluirá observaciones del cielo con telescopios, talleres, conferencias, experimentos y actividades culturales para acercar la astronomía a personas de todas las edades.

En su edición número 18, el encuentro también tendrá actividades en Colombia, Guatemala y Costa Rica. Participarán universidades, instituciones científicas, museos y organizaciones civiles con el objetivo de despertar vocaciones científicas y promover el pensamiento crítico.

Entre los principales impulsores de esta iniciativa se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Embajada de Francia en México y la revista de divulgación científica Obsidiana, dirigida por Laman Carranza, instituciones y organizaciones que contribuyen a promover el conocimiento científico y acercar la astronomía a la sociedad.

¿Dónde será la Noche de las Estrellas 2026?

La sede principal estará en Las Islas de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se instalarán más de 200 telescopios, 68 carpas temáticas y cuatro planetarios.

Las actividades se realizarán de las 15:00 a las 22:00 horas, con la participación de investigadores, estudiantes, profesores y astrónomos aficionados. Todas serán gratuitas.

Astronomía para fortalecer el pensamiento crítico

Los astrónomos José Franco, exdirector del Instituto de Astronomía de la UNAM y coordinador nacional del encuentro desde 2009, y Bruno Monflier, científico francés e impulsor de la celebración que nació en Francia, destacaron el valor de acercar la ciencia a la sociedad.

Ambos coinciden en que observar el cielo representa mucho más que una experiencia recreativa. La astronomía constituye una herramienta para comprender el origen de la humanidad, estimular la curiosidad y fortalecer una sociedad capaz de distinguir entre el conocimiento científico y la desinformación.

Franco considera que el cielo es parte del patrimonio cultural de la humanidad, pues su observación permitió a las primeras civilizaciones establecer calendarios, organizar actividades agrícolas y desarrollar sistemas de navegación.

Monflier, por su parte, señaló que la divulgación científica tiene una dimensión social y democrática, porque ayuda a las personas a analizar información, construir opiniones propias y tomar decisiones basadas en evidencias.

“La ciencia es absolutamente esencial para la democracia; sin ciencia no hay democracia”, Bruno Monflier, científico francés

Explorar el universo sin olvidar la Tierra

Ambos científicos también reflexionaron sobre los desafíos de establecer asentamientos humanos en otros planetas. Aunque reconocen los avances tecnológicos y el interés por explorar la Luna y Marte, advierten que existen enormes obstáculos científicos, técnicos y humanos para pensar en una migración masiva fuera de la Tierra.

Además, Monflier consideró peligroso presentar la colonización espacial como una alternativa frente al deterioro ambiental, pues podría restar atención a la protección del planeta.

Franco coincide en que los viajes interplanetarios enfrentan dificultades extraordinarias y que, incluso si algunas llegan a resolverse, las posibilidades de trasladar grandes poblaciones seguirían siendo limitadas.

Desde esa perspectiva, ambos defienden la importancia de estudiar el universo sin perder de vista la responsabilidad de preservar la Tierra.

Una celebración científica abierta a todos

La Noche de las Estrellas nació en México en 2009, durante el Año Internacional de la Astronomía. En 2025 participaron alrededor de 11 mil voluntarios. Este año, la celebración también conmemorará los 115 años del nacimiento de la astrónoma Paris Pişmiş y los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Todas las actividades serán gratuitas. El programa completo y la ubicación de las sedes están disponibles en www.nochedelasestrellas.org.mx.

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