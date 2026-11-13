AFAC pide mantener en tierra vuelos de México a EE. UU. por fallas de comunicación

Estados Unidos restringió el despegue de vuelos hacia el país. Foto: Cuartoscuro

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) pidió mantener en tierra las aeronaves que saldrían de aeropuertos mexicanos con destino a Estados Unidos, debido a fallas en los sistemas de comunicación que afectan a diversos centros de control de tránsito aéreo de ese país.

La medida responde a restricciones temporales implementadas por la Administración Federal de Aviación (FAA) como prevención para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. Los vuelos podrán reanudarse cuando las autoridades estadounidenses lo autoricen.

¿Qué deben hacer los pasajeros con vuelos a Estados Unidos?

La AFAC recomendó a los pasajeros con destino a Estados Unidos consultar directamente los canales oficiales de sus aerolíneas y de los grupos aeroportuarios para conocer el estado de sus vuelos y posibles cambios.

La dependencia informó que mantiene comunicación con las autoridades correspondientes y dará a conocer cualquier actualización sobre la reanudación de las operaciones.

Aeroméxico y Volaris informan suspensión de vuelos hacia Estados Unidos

Las aerolíneas mexicanas Aeroméxico y Volaris también informaron sobre afectaciones en sus operaciones hacia Estados Unidos, debido a las restricciones ordenadas por las autoridades aeronáuticas de ese país.

Aeroméxico comunicó que, por disposición de la autoridad estadounidense, todas sus operaciones aéreas desde y hacia Estados Unidos permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso, situación que afecta distintos vuelos. Por su parte, Volaris informó que algunos de sus vuelos podrían presentar demoras o cancelaciones y pidió a sus pasajeros consultar el estatus de sus itinerarios en sus canales oficiales. El Cronista+1

¿Qué pasó en Estados Unidos y por qué suspendieron los vuelos?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó suspender temporalmente las salidas de vuelos en ese país tras registrarse fallas de comunicación que afectaron a centros de control de tránsito aéreo.

La medida se tomó como precaución para evitar riesgos en las operaciones, debido a que los controladores necesitan mantener comunicación con las aeronaves para coordinar sus rutas. Los aviones que ya estaban en el aire pudieron continuar sus trayectos y aterrizar, mientras que las nuevas salidas quedaron sujetas a las restricciones.

La falla seguía bajo investigación y, hasta el momento, las autoridades no habían confirmado su causa.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.