Huracán Vance evoluciona a categoría 2; se pronostican fuertes lluvias en varios estados

Vance se localiza a 685 km al sur-suroeste de Acapulco. Foto: Cuartoscuro / Conagua

El huracán Vance evolucionó a categoría 2, en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora (km/h), rachas de 205 km/h y se desplaza sobre el Pacífico hacia el noroesta a 7 km/h; se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El centro del sistema se localiza a 685 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 895 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Dadas las condiciones climatológicas pronosticadas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una serie de recomendaciones a la población de las entidades mencionadas:

Identificar un lugar seguro y prepárase para resguardarse.

Evitar acercarse a playas y zonas de oleaje elevado.

No cruzar calles inundadas, ríos ni arroyos.

Atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Atender los avisos de las autoridades ante las lluvias, los fuertes vientos y el alto oleaje.

Preparar y tener a la mano una mochila de emergencia.

🌀 HURACÁN #VANCE, CATEGORÍA 2, EN EL OCÉANO PACÍFICO De acuerdo con @conagua_clima, a las 15:00 h de este 23 de octubre, #Vance se mantiene como huracán categoría 2. Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias y oleaje elevado en las costas del sur de México. Su centro se localiza a 685 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero, y a 895 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima. Presenta vientos sostenidos de 165 km/h, rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 7 km/h. 🌧️ Lluvias previstas: ▪️ Puntuales fuertes: #Michoacán (centro, oeste y suroeste) y #Guerrero (costa). ▪️ Intervalos de chubascos: #Oaxaca. 🌊 Se prevé oleaje de 2 a 3 metros en la costa de #Guerrero. ⚠️ La #CNPC de @SSPCMexico te recomienda: ✔️ Identifica un lugar seguro y prepárate para resguardarte. ✔️ Evita acercarte a playas y zonas de oleaje elevado. ✔️ No cruces calles inundadas, ríos ni arroyos. ✔️ Atiende las indicaciones de las autoridades de Protección Civil. — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 23, 2026

Cierran puertos tras efectos del huracán Vance

La Secretaría de Marina (Semar) informó que debido a los efectos del huracán Vance, se cerraron los puertos para embaraciones menores en Acapulco y Puerto Marqués, en el Estado de Guerrero.

Asimismo, exhortó a las personas a atender las recomendaciones de las autoridades y evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

“No debemos confiarnos”, pide Evelyn Salgado

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, dijo que aunque el huracán Vance continúa desplazándose, no deben bajar la guardia ni confiarse. Por esta razón le pidió a los guerrerenses mantenerse atentos a la información oficial, tomar precauciones ante las lluvias y no cruzar ríos, arroyos ni calles inundadas.

“Aunque el sistema continúa su desplazamiento, no debemos bajar la guardia ni confiarnos”, escribió en su cuenta de X.

El huracán #Vance aumentó a categoría 2 y continúa desplazándose sobre el océano Pacífico. De acuerdo con el pronóstico de la Conagua Comisión Nacional del Agua, se prevén lluvias fuertes en la entidad, así como oleaje de 2 a 3 metros en la franja costera, como parte de sus… https://t.co/ksBLEn7HBI — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) October 23, 2026

¿Cuál es el pronóstico de Vance para los próximos días?

De acuerdo con el SMN se espera que el huracán Vance evolucione a categoría 3 durante la madrugada del sábado 24 de octubre y pierda fuerza el domingo 25 regresando a categoría 2.

El 28 de octubre, llegará a categoría 1 cuando esté cerca de las costas de Michoacán y Colima.

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