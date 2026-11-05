Protección Civil alerta por lluvias fuertes en cinco estados de México

La SNCP pidió a la población mantenerse informada. Foto: Cuartoscuro

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la población de Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas a mantenerse alerta ante el pronóstico de lluvias fuertes emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las precipitaciones podrían presentarse en distintas regiones de estas entidades.

Las condiciones meteorológicas estarán relacionadas con el frente frío número 4, canales de baja presión, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad de ambos litorales. También se esperan chubascos y lluvias aisladas en otros estados del país.

¿Dónde habrá lluvias fuertes por el frente frío 4?

De acuerdo con el SMN, las lluvias puntuales fuertes se concentrarán en cinco regiones del territorio nacional:

Guerrero : sureste del estado.

: sureste del estado. Oaxaca : suroeste del estado.

: suroeste del estado. Tamaulipas : zona norte.

: zona norte. Veracruz : zona sur.

: zona sur. Chiapas: zona sur.

Además, se pronostican intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Puebla.

Las lluvias aisladas podrían registrarse en Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco y la península de Yucatán.

En contraste, el noroeste del país y la Mesa del Norte tendrán condiciones más estables y baja probabilidad de lluvia debido a una circulación anticiclónica.

Protección Civil emite recomendaciones ante las lluvias

La CNPC, perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pidió a la población mantenerse informada mediante canales oficiales y prestar atención a posibles riesgos.

Entre las principales recomendaciones destacan:

En cerros y laderas: vigilar grietas en el terreno, árboles inclinados o flujos de agua.

Cerca de ríos y arroyos: observar los niveles del agua y evitar acercarse a las orillas.

Durante las precipitaciones: no cruzar corrientes de agua, ni caminando ni en vehículo.

En casa: preparar una mochila de emergencia con documentos, linterna y suministros básicos.

Ante una emergencia: identificar refugios temporales y seguir las indicaciones de las autoridades.

Advierten por crecidas de ríos aunque no esté lloviendo

Protección Civil recordó que las lluvias registradas en zonas montañosas pueden provocar aumentos rápidos en los niveles de los ríos e inundaciones en zonas bajas, incluso cuando el cielo esté despejado en una localidad.

Por ello, recomendó mantenerse atento a los reportes del SMN, ya que los pronósticos pueden cambiar rápidamente, y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

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