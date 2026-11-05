Buen Fin 2026 dejaría derrama de 235 mmdp; llaman a verificar sistema de pagos

Foto: Cuartoscuro

Para el Buen Fin 2026 se estima una derrama económica de 235 mil millones de pesos, de los cuales, la mayoría provienen de transacciones en tiendas físicas. Por ello, se pidió a los negocios verificar el correcto funcionamiento de sus sistemas de pagos para evitar problemas que afecten a las transacciones.

Para la edición de este año, Concanaco-Servytur resaltó la importancia de que los pagos sean procesados de manera continua, así como contar con inventario y promociones competitivas.

El “Buen Fin” podría generar una derrama económica de 235 mil millones de pesos, según sus estimaciones. De esa cantidad, 49 mil millones serían por comercio electrónico, mientras que los 186 millones restantes se generarían en tiendas físicas.

En la edición del 2025, se registraron 196 millones de transacciones con tarjetas por un monto de 152 mil 934 millones de pesos.

Para Kuvasz Solutions, estas cifras muestran que los negocios necesitan revisar sus sistemas antes de que inicien los días de mayor demanda, pues una interrupción en el esquema de cobro podría impedir una compra.

¿Qué problemas podrían afectar al “Buen Fin”?

Saturación de los sistemas: cuando la cantidad de solicitudes supera la capacidad de procesamiento y provoca lentitud o errores.

Fallas de comunicación entre plataformas: pueden dejar una operación sin respuesta o impedir que la autorización llegue correctamente al comercio.

Dependencia de un solo proveedor o ruta de procesamiento: Los cobros pueden detenerse si una conexión presenta problemas y no existe una alternativa disponible.

Una falla en el sistema de cobro no se limita a una compra fallida, sino que puede traducirse en intentos de pago repetidos, más solicitudes al servicio de atención, conciliaciones manuales y pérdida de confianza del consumidor.

“Aunque no existe una cifra pública que nos permita establecer una pérdida general por cada minuto de interrupción, el efecto depende del volumen de operaciones, el ticket promedio y la duración de la falla”, indicó la directiva del Buen Fin.

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