El día en que Cristiano Ronaldo enfrentó a México con Portugal: ¿logró anotarle al Tricolor?

Cristiano Ronaldo enfrentó a México en más de una ocasión | Foto: AFP

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal este jueves, dando por concluida a una trayectoria internacional de 23 años en la que se enfrentó en México en una ocasión, a pesar de tener cinco oportunidades para enfrentar al Tricolor.

Cabe destacar que CR7 no volverá a jugar con el cuadro portugués; sin embargo, seguirá su aventura en el Al-Nassr, equipo con el que buscará romper el récord de mil goles anotados como futbolista profesional.

Cuando Cristiano Ronaldo jugó contra México

Cristiano Ronaldo jugó en un partido oficial contra la Selección Mexicana el 18 de junio de 2017 en la Ak Bars Arena de Rusia por la Copa Confederaciones previa al Mundial de 2018.

El astro lusitano acompañó en el XI inicial a Rui Patricio, José Fonte, Pepe, Raphael Guerreiro, Cédric, William Carbalho, Joao Moutinho, André Gomes, Ricardo Quaresma y Nani.

El partido, correspondiente a la fase de grupos, terminó en un empate a dos goles; Quaresma y Cédric anotaron por Portugal, mientras que Javier “Chicharito” Hernández y Héctor Moreno anotaron los tantos aztecas.

Ronaldo no pudo anotarle en aquella ocasión a Guillermo Ochoa, quien defendió la portería mexicana en el torneo en el que Portugal y México volverían a verse las caras en el partido por el tercer lugar.

Cabe destacar que el entonces jugador de Real Madrid ya no disputó el partido por el tercer lugar de la Copa Confederaciones, por lo que solo jugó contra los dirigidos por Juan Carlos Osorio en el primer duelo.

Cristiano Ronaldo pudo jugar contra México en tres ocasiones más

El astro lusitano solo pudo enfrentar a México en una ocasión, pues además de perderse el duelo por el tercer lugar de la Confederaciones 2017, hubo tres encuentros entre ambas selecciones durante la carrera de CR7.

El primero de ellos fue en el Mundial 2006 en la fase de grupos; sin embargo, el entrenador Luiz Felipe Scolari decidió no darle minutos al jugador surgido de Sporting Lisboa y se quedó en la banca.

Al “17” en aquel juego le dieron descanso tras el gol que marcó ante Irán y su lugar lo ocupó Simao Sabrosa y el partido lo ganó el conjunto europeo por marcador de 2-1.

Ocho años más tarde, México tuvo su partido de preparación para el Mundial de Brasil 2014 con un partido amistoso contra Portugal, que terminó con victoria para los portugueses por 1-0 con tanto de Bruno Alves.

El entrenador Paulo Bento decidió encarar el encuentro con tres bajas, siendo Cristiano Ronaldo la principal ausencia de la selección lusa, que tampoco contó con Pepe y Raúl Meireles.

Finalmente, Portugal visitó la cancha del remodelado Estadio Azteca previo al Mundial de 2026, en lo que fue el partido de reinauguración del Coloso de Santa Úrsula; sin embargo, Cristiano no pudo jugar por una lesión que arrastraba recientemente.

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