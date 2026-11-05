Posible causa de muerte del futbolista Jesús de Miguel: qué pasa en el cuerpo tras un traumatismo torácico

El club destacó su intención de apoyar a la familia del futbolista. Foto: AFP

El traumatismo torácico habría sido la causa de muerte del futbolista español Jesús de Miguel, de 30 años, quien falleció tras chocar con un portero durante un partido y fue velado este jueves en España. Según reportes de medios británicos, como The Sun, el informe preliminar de la autopsia apunta a esta lesión en el pecho,que puede afectar órganos vitales como los pulmones y el corazón.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (MedlinePlus), un traumatismo torácico puede ocurrir por golpes, caídas, accidentes o lesiones deportivas.

“Un traumatismo torácico puede causar lesiones graves en los pulmones y el corazón, incluso cuando no hay heridas visibles”.

¿Qué es un traumatismo torácico y por qué puede ser mortal?

Un traumatismo torácico es una lesión que afecta el pecho, ya sea por un golpe fuerte, una caída o un accidente. Puede dañar las costillas, los músculos y órganos internos como los pulmones y el corazón.

MedlinePlus explicó que el tórax es la parte del cuerpo ubicada entre el cuello y el abdomen, una zona donde se encuentran estructuras esenciales para la respiración y la circulación de la sangre.

Existen dos tipos principales de traumatismos torácicos:

Traumatismo cerrado: ocurre cuando el pecho recibe un golpe fuerte sin que exista una herida que atraviese la piel.

ocurre cuando el pecho recibe un golpe fuerte sin que exista una herida que atraviese la piel. Traumatismo penetrante: sucede cuando un objeto atraviesa la pared del pecho y puede lesionar órganos internos.

La gravedad depende de la fuerza del impacto y de las estructuras afectadas. Incluso cuando no hay heridas visibles, pueden existir lesiones internas que requieren atención médica.

¿Qué le pasa al cuerpo cuando sufre un traumatismo torácico?

De acuerdo con el Manual MSD, elaborado y revisado por especialistas médicos, un traumatismo torácico grave puede afectar la respiración y la circulación sanguínea.

Esto ocurre cuando el golpe lesiona los pulmones, provoca sangrado interno o impide que el corazón bombee sangre de manera adecuada.

Entre las principales complicaciones se encuentran:

Contusión pulmonar: el impacto provoca sangrado e inflamación dentro del pulmón, lo que dificulta el paso del oxígeno a la sangre.

el impacto provoca sangrado e inflamación dentro del pulmón, lo que dificulta el paso del oxígeno a la sangre. Neumotórax: ocurre cuando se acumula aire entre el pulmón y la pared del pecho, lo que puede provocar su colapso.

ocurre cuando se acumula aire entre el pulmón y la pared del pecho, lo que puede provocar su colapso. Hemotórax: se presenta cuando la sangre se acumula alrededor del pulmón y dificulta la respiración.

se presenta cuando la sangre se acumula alrededor del pulmón y dificulta la respiración. Lesiones cardíacas: un golpe intenso puede afectar el funcionamiento del corazón y la circulación sanguínea.

un golpe intenso puede afectar el funcionamiento del corazón y la circulación sanguínea. Fracturas de costillas: pueden causar dolor intenso y, en algunos casos, provocar daños en órganos cercanos.

Estas lesiones pueden ocasionar insuficiencia respiratoria o problemas graves de circulación, situaciones que ponen en peligro la vida si no se atienden a tiempo.

¿Cuáles son los síntomas de un traumatismo torácico?

El Manual MSD señala que los síntomas dependen de la gravedad del golpe y de los órganos afectados.

Entre las principales señales de alerta se encuentran:

Dolor intenso en el pecho

Dificultad para respirar

Dolor al inhalar profundamente

Moretones o sensibilidad en la zona del golpe

Respiración rápida o poco profunda

Mareos, confusión o somnolencia.

Piel fría, sudorosa o de color azulado en casos graves

Algunas complicaciones pueden empeorar con el paso de las horas, por lo que una persona que recibió un golpe fuerte en el pecho debe ser valorada por personal médico, especialmente si presenta dificultad para respirar.

¿Qué hacer si una persona recibe un golpe fuerte en el pecho?

MedlinePlus recomendó buscar atención médica de emergencia cuando una persona presenta dificultad para respirar después de una lesión.

Si el afectado tiene problemas respiratorios, pierde el conocimiento o presenta señales de gravedad, se debe llamar al 911 o al número local de emergencias.

También es importante evitar moverlo innecesariamente, especialmente si existe la posibilidad de lesiones en el cuello o la columna vertebral, y vigilar su respiración mientras llega la ayuda.

En el hospital, los médicos pueden realizar radiografías, tomografías y otras pruebas para identificar posibles daños internos.

¿Qué se sabe de la muerte de Jesús de Miguel?

El futbolista del CD Tenerife falleció el 3 de noviembre de 2026, después de sufrir un fuerte choque con el portero Jesús Owono, del FC Andorra, durante un partido disputado el lunes 2 de noviembre.

Tras el impacto, el delantero recibió atención médica y fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde permaneció ingresado en cuidados intensivos.

Según The Sun y medios españoles, el informe preliminar de la autopsia señala un “traumatismo torácico de carácter accidental” como causa compatible con su fallecimiento.

Sin embargo, el informe forense definitivo continúa pendiente de pruebas complementarias, por lo que todavía no se ha confirmado públicamente qué lesiones internas específicas sufrió el jugador.