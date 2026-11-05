A dos meses del coche bomba en Zacatecas, todo sigue igual

Se cumplen dos meses del coche bomba en Zacatecas. Foto: Omar Hernández

A dos meses del atentado con coche bomba en contra el edificio de la Policía Municipal de Ojocaliente, los habitantes afectados aseguran que continúan sin recibir atención por parte de las autoridades de la localidad de Zacatecas.

Al respecto, indican que sus viviendas siguen con daños estructurales, mientras esperan respuestas de las autoridades.

Rosalba López es una de las damnificadas. En su casa, las afectaciones no han sido reparadas y algunas estructuras presentan daños que ponen en riesgo la seguridad de su familia.

“Hacia acá, de este otro lado también, y en esta otra parte, mire. Acá se queda mi niño (…) Mire, la viga esta está toda partida. ¿Cuál seguridad para nuestros hijos? Ninguna”, señala.

Afectados reclaman respuestas al alcalde de Ojocaliente

Los habitantes mantienen sus reclamos contra el presidente municipal, quien no acudió a una reunión convocada con los afectados en la Sala de Cabildo. Ante su ausencia, el comité de damnificados lo citó nuevamente en la llamada zona cero para exigir respuestas sobre su situación.

“Señor presidente, en vista de que el día de hoy no acudió a la cita que usted mismo nos convocó a las 12 del día (…) el comité como los damnificados lo citamos aquí en la zona cero”, expresó Esperanza Méndez, otra de las habitantes afectadas.

Fiscalía de Zacatecas señala falta de colaboración

El fiscal general de Zacatecas, Cristian Paul Camacho, señaló que la falta de colaboración del Ayuntamiento de Ojocaliente ha complicado la atención del caso, aunque aseguró que las investigaciones continuarán.

También señaló que ya hay personas detenidas y que no se descarta que el atentado esté relacionado con otras posibles irregularidades.

Además, anticipó que la Fiscalía General de la República (FGR) podría llamar al presidente municipal, luego de que su participación en una reunión no aportara información relevante.

Las investigaciones por el coche bomba en Zacatecas se mantienen para determinar responsabilidades administrativas, omisiones legales o posibles relaciones de personal del municipio en el ataque.

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