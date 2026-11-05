Activistas exigen justicia por el asesinato de Gabriel Rivas, regidor de Cuernavaca

Activistas exigen justicia. Foto: Óscar Guadarrama

Activistas y defensores de derechos humanos se manifestaron este jueves para exigir a las autoridades que el asesinato del regidor de Cuernavaca y luchador social, Gabriel Rivas, no quede impune.

Activistas piden investigar el asesinato de Gabriel Rivas como crimen político

Durante la manifestación, los activistas pidieron que el asesinato se investigue como un posible crimen político por la labor de Gabriel Rivas en defensa de causas sociales. Una de las participantes señaló que su cargo como regidor le había permitido dar voz a esas demandas.

“Es por eso que estamos en este lugar, para exigir justicia. No queremos que el asesinato del compañero Gabriel quede en el olvido como muchos otros, como Gustavo, como Samir, como muchos otros que han caído en la lucha”, dijo uno de los manifestantes.

Tras los pronunciamientos, los activistas colocaron una fotografía del regidor, flores y veladoras en el memorial a las víctimas de la violencia, ubicado en la entrada del Palacio de Gobierno. Después se dirigieron al velorio.

Gabriel Rivas había denunciado amenazas y recibido una escolta

Antes de la manifestación, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, pidió que el crimen se esclarezca pronto y que no haya impunidad. También informó que Rivas había denunciado amenazas de un presunto grupo delictivo y que, tras presentar la denuncia, le asignaron una escolta.

Urióstegui explicó que la medida de protección era provisional y que se retiró hace algunos meses. El alcalde agregó que ni él ni los regidores solicitarán medidas de seguridad.

Fiscalía investigará todas las líneas del caso

A través de un comunicado, la Fiscalía General informó que las investigaciones se están llevando a cabo y se agotarán todas las líneas de investigación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.