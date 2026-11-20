De Veracruz a Baja California: éstos son los puertos cerrados por mal tiempo
La Secretaría de Marina indicó que las restricciones responden a las condiciones meteorológicas que prevalecen en ambos litorales.
La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre el cierre de diversos puertos en Veracruz, Tabasco, Baja California y Baja California Sur, debido a las condiciones meteorológicas que afectan las costas del país. Las restricciones a la navegación se presentan por un evento de Norte en el golfo de México y un temporal en el océano Pacífico.
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) difundió el aviso y llamó a la población a atender las recomendaciones de las autoridades para evitar riesgos durante las actividades marítimas, turísticas y ribereñas.
¿Qué puertos están cerrados por el mal tiempo en México?
De acuerdo con el reporte de la Semar, las restricciones se aplican tanto a embarcaciones mayores como menores, dependiendo del puerto.
Golfo de México y mar Caribe:
- Veracruz, embarcaciones mayores: Coatzacoalcos.
- Veracruz, embarcaciones menores: Coatzacoalcos, Tecolutla, Nautla y Cazones.
- Tabasco, embarcaciones menores: Sánchez Magallanes.
La dependencia precisó que Balzapote, en Veracruz, bajo jurisdicción de Catemaco, permanece cerrado a la navegación de embarcaciones menores.
Océano Pacífico:
- Baja California, embarcaciones menores: Rosarito.
- Baja California Sur, embarcaciones menores: San Carlos y Bahía Magdalena.
Las restricciones responden a las condiciones meteorológicas que prevalecen en ambos litorales.
¿Por qué cerraron los puertos en México?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 6 permanecerá estacionario al oriente del golfo de México y, en interacción con un canal de baja presión, ocasionará lluvias fuertes en el sur de Veracruz y chubascos en estados del sureste.
Además, se prevén rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas, así como de 30 a 50 km/h en las costas centro y sur de Veracruz.
Por otra parte, el frente frío número 8 avanzará sobre el noroeste del país, donde provocará lluvias, chubascos y fuertes rachas de viento.
¿En qué costas habrá oleaje elevado?
El SMN pronosticó oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California y el golfo de Tehuantepec.
También se esperan olas de 1 a 2 metros en la costa occidental de Baja California Sur, así como en los litorales de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.
Ante estas condiciones, la CNPC recomendó atender las indicaciones de las autoridades y evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.
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