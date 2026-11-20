Las restricciones aplican para embarcaciones mayores y menores. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre el cierre de diversos puertos en Veracruz, Tabasco, Baja California y Baja California Sur, debido a las condiciones meteorológicas que afectan las costas del país. Las restricciones a la navegación se presentan por un evento de Norte en el golfo de México y un temporal en el océano Pacífico.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) difundió el aviso y llamó a la población a atender las recomendaciones de las autoridades para evitar riesgos durante las actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

¿Qué puertos están cerrados por el mal tiempo en México?

De acuerdo con el reporte de la Semar, las restricciones se aplican tanto a embarcaciones mayores como menores, dependiendo del puerto.

Golfo de México y mar Caribe:

Veracruz, embarcaciones mayores: Coatzacoalcos.

Coatzacoalcos. Veracruz, embarcaciones menores: Coatzacoalcos, Tecolutla, Nautla y Cazones.

Coatzacoalcos, Tecolutla, Nautla y Cazones. Tabasco, embarcaciones menores: Sánchez Magallanes.

La dependencia precisó que Balzapote, en Veracruz, bajo jurisdicción de Catemaco, permanece cerrado a la navegación de embarcaciones menores.

Océano Pacífico:

Baja California, embarcaciones menores: Rosarito.

Rosarito. Baja California Sur, embarcaciones menores: San Carlos y Bahía Magdalena.

Las restricciones responden a las condiciones meteorológicas que prevalecen en ambos litorales.

¿Por qué cerraron los puertos en México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 6 permanecerá estacionario al oriente del golfo de México y, en interacción con un canal de baja presión, ocasionará lluvias fuertes en el sur de Veracruz y chubascos en estados del sureste.

Además, se prevén rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas, así como de 30 a 50 km/h en las costas centro y sur de Veracruz.

Por otra parte, el frente frío número 8 avanzará sobre el noroeste del país, donde provocará lluvias, chubascos y fuertes rachas de viento.

¿En qué costas habrá oleaje elevado?

El SMN pronosticó oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California y el golfo de Tehuantepec.

También se esperan olas de 1 a 2 metros en la costa occidental de Baja California Sur, así como en los litorales de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Ante estas condiciones, la CNPC recomendó atender las indicaciones de las autoridades y evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.