La enfermedad puede tener diversos orígenes, Foto: Shutterstock//ilustrativa.

La neumonía representa un problema de salud pública en México, según expertos, pues junto a la influenza ocupa el cuarto lugar entre las causas de mortalidad, con 11 mil 23 defunciones este 2026, de acuerdo con Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, la neumonía no sólo representa un riesgo por su elevada mortalidad, sino también por las complicaciones que puede dejar a largo plazo en ciertos sectores vulnerables de la población.

¿Qué personas tienen mayor riesgo de complicaciones por neumonía?

Foto: Envato

La neumonía es una infección que provoca inflamación en los pulmones y puede tener distintos orígenes, entre ellos bacterias como el neumococo (Streptococcus pneumoniae) y virus como el sincicial respiratorio (VSR), de acuerdo con Dr, Marcelo Díaz Conde, líder médico de vacunas para Pfizer México.

Según el especialista, los grupos de riesgo ante esta enfermedad son:

Menores de cinco años

Adultos mayores

Mujeres embarazadas

Personas con diabetes

Pacientes con enfermedades cardiovasculares

Personas inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas

Del total de muertes, el 67.7% fue en adultos mayores, según los datos del Inegi y recuperados por Pfizer México; sin embargo, esta enfermedad no representa un riesgo únicamente para las personas de edad avanzada, ya que los menores, las mujeres embarazadas y quienes viven con enfermedades crónicas también pueden desarrollar complicaciones que van más allá de una infección respiratoria.

Entre sus consecuencias se encuentran problemas cardiovasculares, insuficiencia respiratoria y deterioro cognitivo.

En menores, la neumonía causa más de 700 mil muertes infantiles al año, lo que equivale a aproximadamente dos mil fallecimientos diarios, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNISEF, por sus siglas en inglés). De esa cifra, 190 mil corresponden a recién nacidos. Además, se estima que cada año se registran más de mil 400 casos por cada 100 mil niños en el mundo.

Foto:Gettyimages

En México, los niños menores de cinco años representan el 58.5% de los casos de neumonía registrados en la población infantil, de acuerdo con la Universidad Autónoma Metropolitana

Entre los factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad destaca la falta de vacunación neumocócica conjugada, una herramienta importante para prevenir infecciones causadas por este microorganismo.

Por otra parte, las personas que viven con enfermedades crónicas pues pueden presentar cuadros más graves, según el Dr, Marcelo Díaz Conde, ya que los pacientes con diabetes tienen 1.73 veces más riesgo de desarrollar neumonía en comparación con quienes no viven con esta enfermedad.

En quienes tienen enfermedades cardiovasculares, la neumonía puede elevar el riesgo de sufrir complicaciones como:

Infarto.

Arritmias o alteraciones del ritmo cardiaco.

Insuficiencia cardiaca.

¿Cómo prevenir la neumonía?

Foto: AFP

Ante este panorama, el doctor Marcelo Díaz Conde destacó la importancia de las vacunas contra el neumococo y el virus sincicial respiratorio (VSR), diseñadas para proteger frente a estos agentes infecciosos.

De acuerdo con el especialista, en el sector público se contempla la vacunación contra el VSR para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, así como la protección contra el neumococo y el VSR para adultos mayores, según las indicaciones correspondientes.

En el sector privado también se encuentra disponible la vacuna contra el VSR para adultos mayores de 60 años.

Por ello, es importante consultar con un profesional de la salud para conocer cuáles son las vacunas indicadas de acuerdo con la edad, los antecedentes médicos y las condiciones particulares de cada persona.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.