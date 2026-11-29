Llegan frentes fríos 9 y 10 tras primera tormenta invernal. Foto: Cuartoscuro.

La primera tormenta invernal comenzará a debilitarse este domingo 29 de noviembre; sin embargo, el ingreso de dos nuevos frentes fríos mantendrá las condiciones de frío y lluvias en distintas regiones de México.

Se debilita primera tormenta invernal, pero frentes fríos 9 y 10 provocarán lluvias y bajas temperaturas

La primera tormenta invernal se debilitará y se transformará en una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la cual se desplazará lentamente sobre el oriente del país y el golfo de México.

El frente frío número 9 ingresará durante este domingo por el norte y noreste del país, mientras que el frente frío número 10 se aproximará el lunes 30 de noviembre al noroeste del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, ambos sistemas ocasionarán bajas temperaturas, lluvias, fuertes rachas de viento y evento de Norte durante los próximos días. Las condiciones se extenderán hasta el miércoles 2 de diciembre, con precipitaciones que podrían alcanzar niveles intensos en entidades del noroeste, además de heladas en zonas serranas.

Pronóstico del clima para el lunes 30 de noviembre

El frente frío número 9 continuará su desplazamiento sobre el golfo de México y la península de Yucatán, mientras que el frente frío 10 se aproximará al noroeste del país.

Para este lunes se pronostican:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Veracruz (sur)

Oaxaca (este)

Chiapas (norte),

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Puebla

El evento de Norte también continuará con las siguientes condiciones:

Vientos de 50 a 60 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h, en:

Veracruz

Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)

Vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, en:

Tamaulipas

Tabasco

Respecto a las temperaturas mínimas durante la madrugada del martes, se esperan:

De -10 a -5 grados, en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

De -5 a 0 grados, en zonas serranas de:

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Hidalgo

De 0 a 5 grados, en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Morelos

Veracruz

Oaxaca

Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico del clima para el martes 1 de diciembre

Para el martes, el frente frío número 9 adquirirá características de estacionario sobre el golfo de México, mientras que la vaguada atmosférica se desplazará sobre la península de Yucatán.

Por su parte, el frente frío número 10 continuará sobre el noroeste de México, asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera.

Las lluvias previstas para este día son:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Baja California (norte y centro)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Baja California Sur (norte)

Sonora (noroeste y norte)

Yucatán (este)

Quintana Roo (norte y centro)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Chihuahua

Sinaloa

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

En cuanto a las temperaturas mínimas durante la madrugada del miércoles, se pronostican:

De -10 a -5 grados, en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango.

De -5 a 0 grados, en zonas serranas de:

Baja California

Estado de México.

De 0 a 5 grados, en zonas serranas de:

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico del clima para el miércoles 2 de diciembre

El frente frío número 10 y la circulación ciclónica asociada se desplazarán sobre el noroeste de México, donde ocasionarán rachas muy fuertes de viento, descenso de temperatura y lluvias fuertes a puntuales intensas.

Para el miércoles, el pronóstico contempla:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Sonora (este y sur)

Chihuahua (oeste y suroeste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Sinaloa (norte)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Baja California (norte y centro)

Baja California Sur (norte)

Durango (noroeste)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Durante la madrugada del jueves también se esperan temperaturas mínimas de:

De -10 a -5 grados Celsius, en zonas serranas de:

Sonora

Chihuahua

De -5 a 0 grados, en zonas serranas de:

Baja California

Durango

Zacatecas

Estado de México

De 0 a 5 grados, en zonas serranas de:

Michoacán

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico del clima en CDMX y Edomex para los próximos días

¿Cómo estará el clima el lunes?

Para este lunes, se pronostica cielo parcialmente nublado por la mañana, con probabilidad de bancos de niebla y ambiente frío a muy frío en el Valle de México. Por la tarde, se prevé cielo medio nublado, ambiente frío a fresco y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Durante la noche y la madrugada se esperan heladas en las zonas altas del Estado de México.

En la Ciudad de México se estiman las siguientes condiciones:

Temperatura máxima: de 18 a 20 °C

de 18 a 20 °C Temperatura mínima: de 5 a 7 °C

de 5 a 7 °C Viento: variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 30 km/h

Además, se activó la alerta amarilla y naranja por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del lunes en las siguientes alcaldías:

Alerta amarilla:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tláhuac

Xochimilco

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 30/11/2026 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/ZuHbK4MF5C — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 29, 2026

Alerta naranja:

Milpa Alta

Tlalpan

Se activa Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 30/11/2026 en las demarcaciones de @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/PHiejaJNKs — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 29, 2026

¿Qué clima se espera el martes en CDMX y Edomex?

Para el martes, se pronostica cielo parcialmente nublado durante la mañana, con bancos de niebla y ambiente frío a muy frío en la región. También podrían registrarse heladas en las zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, se espera ambiente templado y condiciones sin lluvia en el Valle de México.

Las temperaturas y condiciones del viento para la Ciudad de México serán:

Temperatura máxima: de 20 a 22 °C

de 20 a 22 °C Temperatura mínima: de 5 a 7 °C

de 5 a 7 °C Viento: variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 30 km/h

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