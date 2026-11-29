Se va la primera tormenta invernal, pero llegan frentes fríos 9 y 10: estados afectados en los próximos días
Se prevén lluvias y temperaturas bajo cero en varios estados de México durante los próximos días.
La primera tormenta invernal comenzará a debilitarse este domingo 29 de noviembre; sin embargo, el ingreso de dos nuevos frentes fríos mantendrá las condiciones de frío y lluvias en distintas regiones de México.
Se debilita primera tormenta invernal, pero frentes fríos 9 y 10 provocarán lluvias y bajas temperaturas
La primera tormenta invernal se debilitará y se transformará en una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la cual se desplazará lentamente sobre el oriente del país y el golfo de México.
El frente frío número 9 ingresará durante este domingo por el norte y noreste del país, mientras que el frente frío número 10 se aproximará el lunes 30 de noviembre al noroeste del territorio nacional.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, ambos sistemas ocasionarán bajas temperaturas, lluvias, fuertes rachas de viento y evento de Norte durante los próximos días. Las condiciones se extenderán hasta el miércoles 2 de diciembre, con precipitaciones que podrían alcanzar niveles intensos en entidades del noroeste, además de heladas en zonas serranas.
Pronóstico del clima para el lunes 30 de noviembre
El frente frío número 9 continuará su desplazamiento sobre el golfo de México y la península de Yucatán, mientras que el frente frío 10 se aproximará al noroeste del país.
Para este lunes se pronostican:
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (este)
- Chiapas (norte),
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Puebla
El evento de Norte también continuará con las siguientes condiciones:
Vientos de 50 a 60 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h, en:
- Veracruz
- Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)
Vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, en:
- Tamaulipas
- Tabasco
Respecto a las temperaturas mínimas durante la madrugada del martes, se esperan:
De -10 a -5 grados, en zonas serranas de:
- Chihuahua
- Durango
De -5 a 0 grados, en zonas serranas de:
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Hidalgo
De 0 a 5 grados, en zonas serranas de:
- Baja California
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Ciudad de México
- Morelos
- Veracruz
- Oaxaca
Pronóstico del clima para el martes 1 de diciembre
Para el martes, el frente frío número 9 adquirirá características de estacionario sobre el golfo de México, mientras que la vaguada atmosférica se desplazará sobre la península de Yucatán.
Por su parte, el frente frío número 10 continuará sobre el noroeste de México, asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera.
Las lluvias previstas para este día son:
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Baja California (norte y centro)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California Sur (norte)
- Sonora (noroeste y norte)
- Yucatán (este)
- Quintana Roo (norte y centro)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Chihuahua
- Sinaloa
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
En cuanto a las temperaturas mínimas durante la madrugada del miércoles, se pronostican:
De -10 a -5 grados, en zonas serranas de:
- Chihuahua
- Durango.
De -5 a 0 grados, en zonas serranas de:
- Baja California
- Estado de México.
De 0 a 5 grados, en zonas serranas de:
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Pronóstico del clima para el miércoles 2 de diciembre
El frente frío número 10 y la circulación ciclónica asociada se desplazarán sobre el noroeste de México, donde ocasionarán rachas muy fuertes de viento, descenso de temperatura y lluvias fuertes a puntuales intensas.
Para el miércoles, el pronóstico contempla:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Sonora (este y sur)
- Chihuahua (oeste y suroeste)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sinaloa (norte)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California (norte y centro)
- Baja California Sur (norte)
- Durango (noroeste)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Durante la madrugada del jueves también se esperan temperaturas mínimas de:
De -10 a -5 grados Celsius, en zonas serranas de:
- Sonora
- Chihuahua
De -5 a 0 grados, en zonas serranas de:
- Baja California
- Durango
- Zacatecas
- Estado de México
De 0 a 5 grados, en zonas serranas de:
- Michoacán
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
Pronóstico del clima en CDMX y Edomex para los próximos días
¿Cómo estará el clima el lunes?
Para este lunes, se pronostica cielo parcialmente nublado por la mañana, con probabilidad de bancos de niebla y ambiente frío a muy frío en el Valle de México. Por la tarde, se prevé cielo medio nublado, ambiente frío a fresco y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.
Durante la noche y la madrugada se esperan heladas en las zonas altas del Estado de México.
En la Ciudad de México se estiman las siguientes condiciones:
- Temperatura máxima: de 18 a 20 °C
- Temperatura mínima: de 5 a 7 °C
- Viento: variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 30 km/h
Además, se activó la alerta amarilla y naranja por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del lunes en las siguientes alcaldías:
Alerta amarilla:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Tláhuac
- Xochimilco
Alerta naranja:
- Milpa Alta
- Tlalpan
¿Qué clima se espera el martes en CDMX y Edomex?
Para el martes, se pronostica cielo parcialmente nublado durante la mañana, con bancos de niebla y ambiente frío a muy frío en la región. También podrían registrarse heladas en las zonas altas del Estado de México.
Por la tarde, se espera ambiente templado y condiciones sin lluvia en el Valle de México.
Las temperaturas y condiciones del viento para la Ciudad de México serán:
- Temperatura máxima: de 20 a 22 °C
- Temperatura mínima: de 5 a 7 °C
- Viento: variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 30 km/h
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