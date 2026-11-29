El cáncer de próstata suele ser detectado en etapas tardías. Foto: Gettyimages

En México, el cáncer de próstata es la segunda causa de muertes en el mundo, según el Centro Médico ABC, una de las barreras para su detección oportuna y a tiempo, de acuerdo con especialistas, es el temor de los hombres a realizarse el tacto rectal, así como los prejuicios que todavía existen alrededor de esta exploración médica.

“Históricamente nosotros no nos podemos enfermar, el hombre no debe de tener padecimientos, no debe de quejarse con la familia…añadimos el miedo al tacto rectal y son los factores para un diagnóstico tardío”. Gustavo Sánchez, uro-oncólogo y cirujano robótico del Centro Médico ABC

Sin embargo, el diagnóstico de esta enfermedad ha evolucionado y actualmente en el Día Mundial del Cáncer de Próstata, existen herramientas que permiten identificar lesiones, evaluar la extensión del tumor y orientar el tratamiento sin depender exclusivamente del tacto rectal.

¿Cuáles son las nuevas técnicas para detectar el cáncer de próstata?

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En 2022, se identificaron 24 mil 600 casos nuevos en México, según el Observatorio Global de Cáncer

Durante la conversatorio “Blue Day” en el Centro Médico ABC, expertos señalaron que aproximadamente uno de cada ocho hombres puede desarrollar este padecimiento a lo largo de su vida, por lo que la detección oportuna y la valoración médica cobran especial importancia, particularmente a partir de los 40 años en personas con factores de riesgo, según la Secretaría de Salud.

Uno de los principales cambios en el diagnóstico es la incorporación de herramientas que permiten identificar lesiones que anteriormente podían pasar inadvertidas mediante una exploración física.

PSA

El primer paso, de acuerdo al urólogo Carlos Manuel Vázquez Lastra, es el análisis de sangre conocido como antígeno prostático específico (PSA), que mide una proteína producida por la próstata y permite identificar alteraciones que requieren una evaluación médica.

Sobre ello, destacó que esta es una prueba sencilla que todavía no se realiza con suficiente frecuencia entre los hombres, pese a que gran porcentaje los hombres mayores están en riesgo de desarrollar cáncer de próstata. “No hay una causa que genere el cáncer de próstata como tal, los factores de riesgo son ser hombre, tener próstata y envejecer”.

Aunque la edad recomendada para este tipo de estudios es entre los 40 a 45 años, en hombres con familiares directos que hayan tenido cáncer, la valoración debe comenzar desde edades más tempranas.

Resonancia magnética: identifica tumores que no se detectan al tacto

Otro de los métodos que existen es la resonancia magnética multiparamétrica, sobre ello el radiólogo Ricardo García Abad explicó que este método permite observar la próstata con mayor detalle e identificar lesiones pequeñas, incluso de aproximadamente cuatro milímetros, dimensiones que el tacto rectal no puede palpar.

Durante el estudio, el paciente puede permanecer acostado entre 35 y 45 minutos mientras se obtienen las imágenes de la región pélvica, sin necesidad de introducir instrumentos para realizar la exploración. También explicó que la resonancia puede orientar la decisión de realizar una biopsia, por lo que no todos los pacientes necesitan someterse a este procedimiento de manera indiscriminada.

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PET-PSMA: localiza la extensión de la enfermedad

Otra de las herramientas incorporadas al diagnóstico es el PET-PSMA, un estudio híbrido de medicina nuclear que combina tomografía por emisión de positrones (PET) y tomografía computarizada (TAC).

La doctora y especialista en medicina nuclear Irma Solderilla Gallardo detalló que el procedimiento utiliza un radiofármaco que se administra al paciente mediante una inyección y permite identificar zonas donde existe actividad relacionada con el cáncer de próstata, gracias a su unión con el antígeno prostático específico de membrana (PSMA).

El estudio puede ayudar a localizar lesiones en ganglios linfáticos, huesos y otros sitios del organismo, así como detectar enfermedad que reaparece después de un tratamiento.

Su utilidad se extiende a la identificación de enfermedad oligometastásica, cuando existen pocas lesiones fuera de la próstata.

Tomografía y gammagrafía ósea: otras herramientas de evaluación

Además de la resonancia y el PET-PSMA, existen otros estudios que ayudan a determinar la extensión del cáncer cuando existe sospecha de que ha salido de la próstata.

La tomografía computarizada de pelvis permite obtener imágenes detalladas de la región pélvica y evaluar estructuras cercanas y ganglios linfáticos. Por su parte, la gammagrafía ósea o centellograma permite identificar alteraciones en la actividad del tejido óseo, por lo que puede utilizarse para investigar posibles metástasis en los huesos.

La elección de estos estudios depende del riesgo del tumor y de las características de cada paciente. No todos necesitan realizarse todas las pruebas.

¿Cómo se trata actualmente el cáncer de próstata y cuáles son sus consecuencias?

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Los avances en el diagnóstico también han permitido diversificar los tratamientos, ya que actualmente, la decisión no depende únicamente de la presencia del tumor, sino de su agresividad, extensión, edad del paciente, estado general de salud y expectativa de vida.

El doctor Gustavo Sánchez explicó que identificar tumores pequeños y poco agresivos permite ofrecer vigilancia activa, esta alternativa consiste en mantener al paciente bajo seguimiento médico mediante estudios periódicos, sin iniciar inmediatamente un tratamiento que podría ocasionar efectos secundarios innecesarios.

“El encontrar un cáncer poco agresivo en un volumen muy pequeño, lo que permite que al saber incluso que tienen cáncer, no se tengan que tratar en el momento, sino que se puedan tratar después y con eso evitar complicaciones por los manejos que se pudieran llegar a presentar”. Gustavo Sánchez, uro-oncólogo y cirujano robótico del Centro Médico ABC

Cirugía Robórtica

En otros casos se puede recurrir a cirugía, radioterapia o tratamientos sistémicos, entre ellos hormonoterapia, quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas y radionúclidos, dependiendo de la etapa y las características moleculares de la enfermedad.

Entre las alternativas quirúrgicas se encuentra la prostatectomía radical asistida por robot, un procedimiento mínimamente invasivo de una duración de dos horas que utiliza pequeñas incisiones para introducir instrumentos quirúrgicos articulados.

El doctor Carlos Manuel Vázquez Lastra explicó que, a diferencia de una cirugía abierta, en la que el médico trabaja directamente sobre el paciente, en la cirugía robótica existe mayor capacidad de movimiento y articulación que los instrumentos convencionales de laparoscopia. Además, el sistema permite filtrar el temblor natural de las manos del cirujano y realizar movimientos precisos en espacios reducidos.

Foto: UC San DiegoJacobs School of Engineering

Radioterapia: una alternativa con menos sesiones

La radioterapia es otra opción para tratar el cáncer de próstata, particularmente en pacientes que pueden recibir tratamiento con intención curativa sin necesidad de una intervención quirúrgica.

El doctor Ricardo García Abad explicó que los esquemas de radiación también han evolucionado, pues anteriormente, algunos pacientes debían acudir de lunes a viernes durante varias semanas, hasta completar alrededor de 39 sesiones. Actualmente, existen esquemas de radioterapia que permiten administrar dosis más precisas en menos visitas, incluso en cinco sesiones distribuidas en aproximadamente dos semanas, cuando las características del tumor lo permiten.

A diferencia de la cirugía, se trata de un procedimiento ambulatorio, por lo que el paciente no necesita permanecer hospitalizado para recibir cada sesión.

Hormonoterapia y otros tratamientos

La hormonoterapia también forma parte de las opciones disponibles, ya que busca reducir o bloquear la acción de los andrógenos, hormonas que pueden favorecer el crecimiento de las células del cáncer de próstata.

Sánchez recordó que históricamente uno de los primeros tratamientos utilizados fue la castración quirúrgica. Con el desarrollo de la medicina se incorporaron medicamentos, incluidos tratamientos inyectables, que permiten suprimir la producción de testosterona sin recurrir necesariamente a ese procedimiento.

En pacientes con enfermedad avanzada o metastásica pueden utilizarse combinaciones de hormonoterapia, quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas y tratamientos con radionúclidos, de acuerdo con la situación clínica.

Cabe destacar que, aunque los nuevos tratamientos buscan preservar la calidad de vida, tanto la cirugía como la radioterapia pueden ocasionar efectos secundarios.

Entre los más frecuentes se encuentran la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil. Después de una cirugía, estas complicaciones pueden presentarse de manera temporal o persistente, mientras que con radioterapia algunos problemas sexuales pueden aparecer gradualmente y los síntomas urinarios o intestinales pueden variar.

El estigma alrededor del cáncer de próstata: ¿por qué los hombres tardan en atenderse?

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

A pesar de los avances tecnológicos, los especialistas coincidieron en que uno de los principales retos continúa siendo lograr que los hombres acudan a revisiones médicas y pierdan el miedo a hablar de su salud.

El doctor Gustavo Sánchez señaló que históricamente se ha relacionado la masculinidad con la idea de que los hombres no deben enfermarse, quejarse o mostrar vulnerabilidad, una percepción que puede retrasar la búsqueda de atención.

“El hombre no debe tener padecimientos, no debe de quejarse con la familia, el hombre siempre tiene que estar dispuesto para ayudar a sus seres queridos, pero nunca se normalizó el que nosotros también nos podemos enfermar”. Gustavo Sánchez, uro-oncólogo y cirujano robótico del Centro Médico ABC

Además también destacó que los mexicanos son más propensos a desarrollar esta enfermedad a diferencia de los europeos o asiáticos debido a que en nuestra población existen personas de raza negra y a los estigmas de la población donde checarse la próstata es como se mencionaba visto con “ poca masculinidad”

Es por ello que el especialista también busca hacer conciencia en la familia para que entiendad la gravedad de este padecimiento.

“Hoy lo que nos ha ayudado muchísimo es hacerles conciencia de ver que su salud importa”, expresó.

Por ello, insistió en la importancia de hablar abiertamente del cáncer de próstata, acudir a valoración médica y conocer las alternativas disponibles. Detectar la enfermedad oportunamente puede ampliar las posibilidades de tratamiento y evitar que los pacientes lleguen a consulta cuando el tumor ya se encuentra avanzado.

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