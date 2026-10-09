Prevén más afectaciones respiratorias por El Niño en 2027

Recomiendan cubrebocas por exposición a contaminantes. Foto: Cuartoscuro | Archivo

El fenómeno de El Niño podría favorecer más ondas de calor y contingencias ambientales durante la primavera de 2027, un escenario que, de acuerdo con especialistas, podría incrementar los padecimientos respiratorios relacionados con las altas temperaturas y la contaminación.

El alergólogo e infectólogo Gerardo López Pérez advirtió sobre un posible aumento de estas enfermedades durante el próximo año, entre ellas el asma, la rinitis y la bronquitis crónica.

“Definitivamente, el año que entra lo que nosotros vamos a observar es incremento de estas patologías”, Gerardo López Pérez, alergólogo e infectólogo

¿Qué enfermedades respiratorias podrían aumentar en 2027?

López Pérez explicó que los fenómenos alérgicos afectan a una parte importante de la población y que sus principales manifestaciones son la rinitis y el asma.

También mencionó la bronquitis crónica y el cáncer de pulmón entre los padecimientos que, de acuerdo con sus declaraciones, requieren atención ante los factores ambientales.

“Incremento de asma, prácticamente más de una tercera parte de la población tiene fenómenos alérgicos y la principal manifestación son rinitis y asma. Otro fenómeno que se ha observado es la bronquitis crónica y algo que está impactando también, y que antes se atribuía más al tabaquismo, el cáncer de pulmón”, Gerardo López Pérez, alergólogo e infectólogo.

La exposición al ozono y a partículas contaminantes como PM10 y PM2.5 puede aumentar los síntomas respiratorios, disminuir la función pulmonar, agravar el asma y favorecer las infecciones respiratorias.



Entre las señales de alerta están:

Tos

Producción de moco

Dificultad para respirar

El especialista advirtió que estos síntomas pueden acompañarse de un incremento de infecciones respiratorias.

¿Cómo protegerse del calor y la contaminación?

Ante el escenario previsto para la primavera de 2027, las recomendaciones de protección difundidas en el material incluyen medidas para reducir la exposición a las altas temperaturas y a los contaminantes.

Entre ellas destacan:

Proteger a niños y adultos mayores , considerados grupos vulnerables

, considerados grupos vulnerables Evitar la exposición al calor intenso y a los picos de contaminación entre las 11:00 y las 17:00 horas

Usar cubrebocas cuando exista exposición a contaminantes

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

