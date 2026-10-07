Tras intensa persecución, detienen a cuatro presuntos robacoches en Naucalpan, Edomex

Detienen a cuatro presuntos robacoches en Edomex. Foto: Envato/Getty

Una intensa persecución por calles de Naucalpan, Estado de México, terminó con la detención de cuatro personas, presuntamente relacionadas con el robo de vehículos en ese municipio mexiquense.

Los hechos ocurrieron después de que las autoridades recibieron una llamada de emergencia que alertó sobre el robo con violencia de una camioneta Jeep Compass en la colonia Colón de Echegaray.

📸🎥DE PELICULA📸🎥



‼️TRAS INTENSA PERSECUCIÓN, POLICIA DE @GobNau DETIENE A 4 INTEGRANTES DE UNA BANDA DEDICADA AL ROBO DE VEHÍCULOS‼️



🚨La policía municipal @PoliciaNau logró la detención de 4 sujetos relacionados con el robo de una camioneta en colonia #Echegaray #Naucalpan… pic.twitter.com/Y97LPNMEW1 — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) October 7, 2026

¿Cómo ocurrió el robo de la camioneta en Naucalpan?

De acuerdo con los primeros informes, los propietarios llegaban a su domicilio cuando, al ingresar al patio, sujetos armados habrían entrado al lugar y amagado con un arma de fuego a los ocupantes.

Los presuntos delincuentes despojaron a las víctimas de la camioneta Jeep Compass y posteriormente huyeron a bordo de la unidad.

Durante el escape, los sujetos utilizaron otra camioneta de color blanco como muro para facilitar su huida.

Policía de Naucalpan inicia persecución

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal de Naucalpan, con apoyo del sistema de videovigilancia del C4, localizaron la camioneta presuntamente robada.

Los agentes iniciaron la búsqueda de los responsables y, al ubicar la unidad, comenzó una persecución por distintas calles del municipio.

El operativo concluyó con la detención de cuatro personas. Además, las autoridades aseguraron dos armas de fuego tipo escuadra.

La camioneta Jeep Compass fue recuperada y posteriormente quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

¿Quiénes son los cuatro detenidos en Naucalpan?

Los detenidos fueron identificados como:

Leonardo “N”

Miguel “N”

José Alberto “N”

Luis Alberto “N”

De acuerdo con los primeros reportes, tres de los cuatro detenidos ya contaban con antecedentes penales.

Los cuatro fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, autoridad que determinará su situación jurídica.

Presuntos robacoches podrían estar relacionados con otros casos

Las investigaciones continúan para determinar si los cuatro detenidos estarían relacionados con otros robos de vehículos registrados en Naucalpan o en municipios cercanos. En las próximas horas, los cuatro detenidos serán ingresados a un reclusorio estatal y quedarán a disposición de un juez de control, quien determinará lo conducente conforme avance el proceso.

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