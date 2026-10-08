¡México se luce! 6 playas mexicanas están entre las mejores de América en 2026

Las 6 playas mexicanas que destacan en América. Foto: Cuartoscuro

Si planeas una próxima salida de vacaciones, considera México, pues cuenta con seis destinos premiados entre las mejores playas de América en los Readers’ Choice Awards 2026 de Condé Nast Traveller: Tulum, Playa Balandra, Playa del Carmen, Akumal, Puerto Vallarta y Playa del Amor.

Por estas playas México vuelve al mapa internacional y se coloca como uno de los protagonistas del ranking continental, entre las 20 playas de América, seleccionadas por los lectores de la publicación, cuya lista encabeza Hanauma Bay, en Hawái, con 96.67 puntos.

Éstas son las posiciones de las 6 playas mexicanas

El listado de 20 playas de Best Beaches in the Americas quedó así para los destinos mexicanos:

2. Tulum, Quintana Roo — 96.29 puntos

5. Playa Balandra, Baja California Sur — 94.86 puntos

11. Playa del Carmen, Quintana Roo — 90.50 puntos



13. Playa de Akumal, Quintana Roo — 88.28 puntos

15. Puerto Vallarta, Jalisco — 85.77 puntos

16. Playa del Amor, Islas Marietas, Nayarit — 84.94 puntos



La Secretaría de Turismo federal destacó la posición del turismo en México como muestra del atractivo de los destinos mexicanos para turistas internacionales.

México vuelve a brillar entre las mejores playas de las Américas. 🇲🇽🌊



Seis playas mexicanas fueron reconocidas en los Readers’ Choice Awards 2026 de Condé Nast Traveller, una de las publicaciones de viajes más reconocidas del mundo. Este reconocimiento celebra la diversidad y… pic.twitter.com/TXFB4MX56H — SECTUR México (@SECTUR_mx) October 6, 2026

Pero más allá del ranking, ¿qué encuentra un viajero cuando llega a cada una de estas playas mexicanas?

Tulum: mar Caribe, selva y vestigios mayas

Tulum es mucho más que una playa bonita. Aquí el viaje puede empezar frente al Caribe y terminar entre vestigios de la antigua civilización maya, cenotes y selva.

La zona arqueológica de Tulum, asentada frente al mar, es uno de los grandes atractivos del destino.

La experiencia aquí es para quien quiere que sus vacaciones tengan un poco de todo: mar, naturaleza, historia y gastronomía.

Playa Balandra: el paisaje que pide una pausa

En La Paz, Baja California Sur, Balandra es famosa por sus aguas cristalinas de tono turquesa, sus paisajes desérticos que contrastan con el mar y por su icónico hongo de piedra. Es una área natural protegida y uno de los tesoros ecológicos más importantes del país.

Playa del Carmen: mar, Quinta Avenida y aventura

Con arena blanca y aguas turquesa, Playa del Carmen sigue siendo uno de los destinos más buscados del Caribe mexicano. Además de sus playas, ofrece acceso a cenotes, parques naturales y una amplia oferta gastronómica y cultural.

Playa de Akumal: nadar cerca de las tortugas

Akumal tiene un atractivo difícil de olvidar: sus aguas cristalinas son hogar de tortugas marinas y de una importante vida marina.

Por la tranquilidad de sus aguas algunos lo consideran casi un balneario, en realidad, es una bahía muy espectacular y tranquila.

Puerto Vallarta: playa con sabor a ciudad

Puerto Vallarta ofrece una experiencia diferente a la de los destinos caribeños. Es un lugar de arena dorada, aguas cristalinas y mucho sol, ofrece atractivas opciones para los turistas de cualquier parte del mundo.

Playa del Amor: una escapada entre islas

La famosa Playa del Amor o Playa Escondida, en las Islas Marietas, es quizá la más singular de las seis. Su característica bóveda rocosa, con una abertura hacia el cielo, convirtió al lugar en uno de los paisajes más reconocibles de Nayarit. Posee agua cristalina, una ventana natural impresionante y una extensa diversidad de fauna.[

México también brilló con Holbox

El reconocimiento no terminó en las playas. Holbox, Quintana Roo, ocupó el tercer lugar entre las mejores islas de Norteamérica, con una puntuación de 94.29, de acuerdo con la Secretaría de Turismo.

El resultado refuerza la presencia de México en los premios de viajes internacionales y muestra que la oferta del país va mucho más allá de los destinos tradicionales: hay Caribe, Pacífico, Mar de Cortés, naturaleza, cultura y experiencias que van desde nadar con tortugas hasta navegar hacia una playa escondida.

Seis playas mexicanas dentro de las 20 mejores de América dejan, además, una postal bastante clara: para encontrar algunos de los grandes escenarios de playa del continente, no hace falta salir de México.

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