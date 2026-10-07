Lula, el presidente sin celular, recurre a las redes sociales ante desventaja en las presidenciales de Brasil

Lula da Silva cedió finalmente a la tecnología. Foto: AFP

De cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva tuvo que hacer algo a lo que siempre estuvo negado, con tal de sumar puntos para reelegirse: grabó su primer video selfi de la campaña.

El mandatario brasileño no tiene celular, desconfía de las pantallas y se burla de la “generación del dedito”; sin embargo, a sus 81 años y con una ligera desventaja frente a su adversario Flávio Bolsonaro, cedió ante la tecnología.

Lula da Silva busca reelegirse con ayuda de las redes sociales

Luiz Inácio Lula da Silva perdió el domingo la primera vuelta de las presidenciales contra el senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, y tiene cuesta arriba el balotaje del 25 de octubre. Las encuestas habían previsto que el izquierdista aventajaría al conservador.

Para remontar, el equipo de campaña de Lula puso el foco en las redes sociales, donde la derecha lleva años de ventaja sobre la izquierda.

“La gente me tiene harto. Janja se levanta todos los días: ‘Anda, haz un selfi’. A mí no me gusta. Hoy decidí hacerlo”, contó, refiriéndose a su esposa, en un encuentro con jóvenes influenciadores, que respondieron al anuncio con aplausos.

El resultado, publicado en Instagram y TikTok, es un llamado a la militancia: “Vamos, gente, a la calle, vamos a conversar con las personas”.

Juventud y tecnología, el combo de Lula da Silva

Lula convocó el miércoles a influencers de su campo político que acaban de ganar un escaño como legisladores, entre ellos Ana Elisa Santos Silva, que con 21 años resultó electa la diputada federal más joven del país.

“Hoy nuestro mayor panfleto está en el celular”, dijo Ana Elisa a periodistas.

La joven contó que la víspera había trabajado hasta la noche con el equipo de comunicación del presidente para llevarlo a las redes “de forma que él se sienta cómodo”.

“Quien domina todas las narrativas en las redes sociales es la extrema derecha”, sostuvo Ana Elisa, con casi 3 millones de seguidores y que subrayó que su triunfo fue fruto de dos años de trabajo en las plataformas.

El desafío no es sencillo para Lula.

“No uso celular porque tengo las manos para hacer otras cosas”, insistió Lula este miércoles. “Y me gusta hablar solo lo esencial“.

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