“El Círculo” llega a Netflix: ¿Sobrevivirá la amistad a la corrupción y violencia?

Michel Brown, Osvaldo Benavides y Zuria Vega son parte del elenco. Foto: David Rubí

Son cuatro amigos de la infancia que tomaron rumbos distintos y al crecer en la compleja Ciudad de México, quienes se reúnen a pasar el rato y sin pensarlo, a sobrevivir, pues Michel Brown da vida a un periodista que es perseguido por revelaciones que lo llevan al límite en este estreno de la nueva serie de Netflix, “El Círculo”, que cuenta con ocho capítulos disponibles a partir de este 7 de octubre.

Michel Brown, es un periodista perseguido por sus revelaciones quien “sí se da cuenta que en este afán por la verdad se paga un precio muy caro”, el actor reconoció en entrevista para Unotv.com que celebra las escenas de acción que incluye esta serie.

Osvaldo Benavides interpreta a un empresario que maneja información

Su familia y amigos están en riesgo, pero uno de ellos, interpretado por Osvaldo Benavides, tiene muy claro que “la información es poder” en esta serie bajo la dirección de Alejandro Lozano.

Sobre su interpretación sostiene que “es un empresario que se dedica a manejar información, pero no solo como negocio empresarial, pero sino sus relaciones personales, incluso, en su relación consigo mismo”.

Zuria Vega interpreta a una mujer en el poder

La manzana de la discordia no sólo será la verdad, sino Amelia, quien es una mujer en el poder y con firmes convicciones contrarias al sistema, ella es interpretada por Zuria Vega.

De hecho, la actriz celebró que cada día la mayor apertura de espacios públicos para las mujeres, aunque considera que “también equilibrado que, para ser una mujer independiente, para ser una mujer en un puesto de poder, no tienes que abandonar tu lado femenino”.

“El Círculo” lleva la amistad al límite

Nadie sabe qué pasara con este grupo de cuatro amigos envueltos en una serie de aventuras que surgen del libro de “Los Corruptores”, del argentino Jorge Zepeda Patterson.

“La amistad es tan sólida y profunda, tan real como tú lo eres, lo vamos a ver en este caso con los cuatro, qué va a pasar con esta amistad”, sostuvo Benavides al reflexionar sobre el punto medular del estreno.

Aventura, misterio, acción y mucha pasión es lo que refleja “El Círculo”, la nueva serie ya disponible en streaming.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.