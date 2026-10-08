Sinaloa admite que no ha contenido homicidios en Mazatlán: van 22 en una semana

El problema persiste pese a refuerzo de seguridad. Foto: Cuartoscuro

Mazatlán se ha convertido en el municipio con mayor incidencia de violencia en Sinaloa, reconoció el secretario de Seguridad Pública del Estado, Sinhue Téllez López, ante el incremento de homicidios registrado durante las últimas semanas.

El funcionario señaló que, pese al despliegue de fuerzas de seguridad y la baja reportada en otros delitos, los homicidios en Mazatlán siguen como el principal problema que las autoridades no han logrado contener.

Mazatlán acumula 22 homicidios en siete días de octubre

Durante los primeros siete días de octubre, Mazatlán acumula 22 homicidios, entre ellos dos feminicidios, de acuerdo con el seguimiento de los hechos registrados en el municipio.

Téllez López informó que alrededor de 9 mil elementos de seguridad participan en los operativos desplegados en Sinaloa.

“Les puedo decir que todos los demás índices delictivos han venido a la baja con el despliegue que se tiene […] únicamente lo que no se ha podido contener, y lo reconocemos, [son los] homicidios que se han incrementado en el último mes”, señaló.

Localizan a una mujer sin vida en Marina Mazatlán

La mañana de este miércoles 7 de octubre, una mujer fue localizada sin vida a un costado del puente vehicular del bulevar Marina Mazatlán, cerca del fraccionamiento La Marina.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la víctima tenía las manos amarradas y el rostro cubierto con una bolsa de plástico. Hasta ese momento no había sido identificada oficialmente.

Entre sus pertenencias fue localizada una bolsa de mano, que quedó bajo resguardo de las autoridades. Personal de la Fiscalía General del Estado procesó la escena, mientras elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina apoyaron en el resguardo.

Horas antes, entre la noche del martes y las primeras horas del miércoles, un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida dentro de un automóvil Hyundai gris en la colonia Ricardo Flores Magón.

Tras el reporte de vecinos, corporaciones de seguridad acudieron al estacionamiento donde estaba el vehículo y la Fiscalía inició las investigaciones.

Refuerzan seguridad ante homicidios en Mazatlán

Ante el aumento de hechos violentos, las autoridades reforzaron la presencia de corporaciones en Mazatlán, principalmente en zonas turísticas y sectores considerados estratégicos.

Téllez López dio a conocer que participan alrededor de 9 mil elementos de corporaciones federales, estatales y municipales en las tareas de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal ha relacionado parte de estos hechos con una disputa entre grupos delictivos. También ha confirmado la detención de ciudadanos extranjeros durante operativos realizados en el sur de Sinaloa.

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