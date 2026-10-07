Mental Run Fest y Carrera por la Salud Mental reunirán a especialistas y corredores en CDMX

El evento está enfocado a quitar estigmas. Foto: Mental Runfest

Maureen Terán, activista de la salud mental, fundadora de Es Tiempo de Hablar y paciente con bipolaridad, compartió que hablar de salud mental también implica reconocer las emociones, dejar de minimizar los padecimientos y pedir ayuda a tiempo, una tarea que busca llevar a más personas a través del Mental Run Fest 2026.

“Debemos estar listos para escuchar, no juzgar y no minimizar; a veces solo necesitamos que nos acompañen”, dijo en entrevista para Uno TV.

El evento se llevará a cabo el 9 de octubre de 10:00 a 16:00 horas, en el restaurante Pinche Gringo BBQ de Polanco, Ciudad de México, un día antes de la Carrera por el Bienestar y la Salud Mental; otro evento promovido por la A.C. que reunirá 2 mil 500 corredores.

¿Quiénes estarán en el Mental Run Fest 2026 y qué habrá?

Foto: Mental Runfest

El encuentro contará con charlas y talleres relacionados con salud mental, estrés y ansiedad, además de herramientas para comprender mejor las emociones que se presentan diario en la vida cotidiana.

Entre los participantes se encuentran la psicóloga conductual Regina Kuri, el médico y los médicos psiquiatras Rafa López y Bernardo Ng.

La propuesta parte de la idea de dejar de lado los estigmas que existen aun sobre la salud mental, pero también aprender a escuchar tanto a quienes padecen uno, como a uno mismo como persona.

“El miedo es ir a consulta, no el diagnóstico”: Maureen Terán sobre los estigmas de la salud mental en México

Terán detalló que desde su perspectiva, uno de los principales obstáculos para atender estos padecimientos continúa siendo el estigma generado por el rechazo y la falta de información; pues según la también escritora, escuchar términos como“trastorno” o “brote psicótico” todavía puede provocar prejuicios y llevar a pensar que una persona representa un peligro para los demás.

La activista, quien vive con trastorno bipolar, recordó que ella misma tuvo que reconocer que necesitaba atención profesional. “El miedo es ir a consulta, no el diagnóstico, porque hasta el diagnóstico puede dar paz”.

En su caso, decidió atenderse cuando comprendió que el trastorno no iba a desaparecer por sí solo y después de que su doctora le explicó que, sin atención, el desgaste mental podría avanzar más rápido.

Actualmente, Terán asegura que una de las herramientas que ha desarrollado es aprender a identificar sus propios síntomas para poder pedir ayuda a su psiquiatra y mitigar las posibles crisis o caídas que pueda desarrollar.

Es por ello que la fundadora de Es Tiempo de Hablar creo el Mental Run Fest, así como la 5ª Carrera por el Bienestar y la Salud Mental, para que sean un espacio seguro donde tanto pacientes como expertos en salud puedan hablar sobre este tema.

¿Cómo será la quinta Carrera por el Bienestar y la Salud Mental?

La quinta Carrera por el Bienestar y la Salud Mental se realizará el 10 de octubre en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, en Ciudad de México.

Fecha: 10 de octubre

10 de octubre Hora: 7:00 de la mañana

7:00 de la mañana Lugar: Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, CDMX

Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, CDMX Distancias: 3, 5 y 10 kilómetros

3, 5 y 10 kilómetros Costo de inscripción: 500 pesos

500 pesos Premiación: habrá premios en especie con un valor total superior a 20 mil pesos

habrá premios en especie con un valor total superior a 20 mil pesos Categorías premiadas: se reconocerá a los tres primeros lugares absolutos en 5 y 10 kilómetros, en ramas femenil y varonil

La competencia forma parte de las actividades impulsadas por Es Tiempo de Hablar para promover la conversación sobre salud mental y bienestar.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.