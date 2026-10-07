Se forma la tormenta tropical Simon; podría convertirse en huracán categoría 3 en los próximos días

Foto: SMN

La tormentas en el Pacífico no descansan, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la formación de la tormenta tropical Simon, la cual podría intensificarse durante los próximos días hasta convertirse en huracán categoría 3, de acuerdo con las proyecciones meteorológicas difundidas por autoridades meteorológicas.

El sistema se desplaza frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene bajo vigilancia a entidades del suroeste y occidente del país. El pronóstico contempla un incremento de su intensidad entre el 9 y el 10 de octubre, seguido de un posible debilitamiento durante el fin de semana. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) reportó este miércoles que el sistema, identificado previamente como Depresión Tropical 20-E, se encontraba al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

¿Cuándo podría Simon convertirse en huracán?

De acuerdo con la trayectoria y proyección proporcionadas por las autoridades meteorológicas, Simon podría presentar la siguiente evolución:

9 de octubre: podría alcanzar la categoría de huracán 1 alrededor del mediodía.

podría alcanzar la categoría de alrededor del mediodía. 10 de octubre: se prevé que incremente su intensidad a huracán categoría 2 .

se prevé que incremente su intensidad a . 10 de octubre: el pronóstico contempla que alcance potencialmente la categoría 3 , considerada huracán mayor.

el pronóstico contempla que alcance potencialmente la , considerada huracán mayor. 11 de octubre: el sistema podría disminuir nuevamente a categoría 1 .

el sistema podría disminuir nuevamente a . 12 de octubre: la proyección mantiene al ciclón como huracán categoría 1.

Estas estimaciones pueden cambiar conforme avance el sistema y se obtengan nuevos datos meteorológicos.

Proyección de Simón en los próximos días. Foto: Windy

Simon se moverá frente a las costas del Pacífico mexicano

El ciclón mantiene una trayectoria sobre el Pacífico y podría generar condiciones adversas en zonas costeras del occidente y suroeste de México. Entre las entidades que podrían registrar efectos se encuentran Michoacán, Guerrero y Oaxaca, principalmente en sus zonas costeras.

El NHC también señaló que, independientemente de la evolución del sistema, se esperan lluvias fuertes en porciones del sur y suroeste de México durante los próximos días. Las precipitaciones podrían generar inundaciones y deslaves, particularmente en zonas con terrenos inclinados.

¿Qué efectos podría provocar Simon?

Además de las lluvias, las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia por otros efectos asociados al ciclón. Entre las condiciones que podrían presentarse se encuentran:

Lluvias intensas en zonas del suroeste de México.

en zonas del suroeste de México. Oleaje elevado en las costas.

en las costas. Corrientes marinas peligrosas .

. Marejadas en sectores del litoral.

en sectores del litoral. Riesgo de inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.

El NHC indicó que las condiciones marítimas podrían deteriorarse en las costas del suroeste mexicano durante los próximos días y recomendó mantener vigilancia sobre la evolución del sistema.

Simon podría intensificarse antes de acercarse a México

La proyección contempla que Simon fortalezca sus vientos mientras avanza sobre aguas del Pacífico. Sin embargo, la intensidad y trayectoria pueden modificarse conforme se acerque el fin de semana.

Por ello, las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre el ciclón y recomiendan a la población de las zonas costeras consultar las actualizaciones oficiales. La evolución prevista para los próximos días será clave para determinar si Simon alcanza la categoría 3 y qué tan cerca permanece de las costas mexicanas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.