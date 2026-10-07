Muere Piero Antonio Franco De Benedictis, cantautor de “Mi viejo”, a los 81 años

El cantante se mantenía activo. Foto: IG: pierocantautor

Piero Antonio Franco De Benedictis, cantautor conocido por su éxito “Mi Viejo”, falleció a los 81 años; la noticia se dio a conocer este miércoles 7 de octubre, dejando una carrera llena de éxitos y una trayectoria de más de cinco décadas y canciones que trascendieron generaciones en América Latina.

La noticia del deceso fue confirmada por su familia a través de redes sociales, donde recordaron sus éxitos y agradecieron a sus amigos y seguidores haberlo apoyado:

​”Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando. Su familia y amigos agradecemos los saludos. Buen viaje, querido Piero” pierocantautor

¿De qué murió Piero Antonio Franco De Benedictis?

Hasta el momento, no se ha informado la causa de su muerte; sin embargo, de acuerdo con la prensa local, en sus últimos días, el cantautor permaneció en el Hospital Italiano de Buenos Aires debido a un delicado estado de salud originado por una neumonía.

La hospitalización ocurrió mientras Piero todavía estaba relacionado con distintos proyectos artísticos. Días antes de morir, el cantante había celebrado que Saint Laurent utilizara su voz durante la presentación de su colección de verano 2027 en París, incorporando el tema “Yo Vengo”.

¿Quién fue Piero Antonio Franco De Benedictis?

Piero nació el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, Italia, pero llegó a Argentina cuando era niño. Fue en ese país donde desarrolló la mayor parte de su carrera y se convirtió en uno de los cantautores reconocidos de la música latinoamericana.

Uno de los temas que marcó su trayectoria fue “Mi viejo”, publicado a finales de la década de 1960 y compuesto junto al poeta y periodista José Tcherkask, la canción retrató la relación entre un hijo y su padre y con el paso de los años se convirtió en una de las composiciones más identificadas con Piero.

Su repertorio también incluyó canciones como “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Soy pan, soy paz, soy más”, “Pedro Nadie” y “Manso y tranquilo”, con las que abordó temas personales y sociales.

Durante la década de 1970, Piero incorporó a su música temas relacionados con la pobreza, la desigualdad, el autoritarismo y la violencia, en un contexto político complejo para Argentina.

Después del golpe de Estado de 1976, Piero dejó Argentina y vivió parte de la dictadura militar desde el exilio; posteriormente, regresó al país en 1981, dos años antes de la recuperación democrática. Para entonces, varias de sus canciones ya habían adquirido un significado relacionado con el contexto político y social de Argentina.

Con el regreso de la democracia, Piero retomó su actividad artística y mantuvo una presencia constante en distintos países de América Latina.

A diferencia de otros artistas, pese a su edad, Piero se mantenía activo tanto en redes sociales donde tenía más de 36 mil seguidores, como en los escenarios; pues en abril de este año realizó una serie de presentaciones en Bogotá, Colombia, donde presentó parte de su repertorio junto con músicos, actores y bailarines.

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