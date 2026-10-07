Diputados aprueban en lo general la “ley antimemes”; multas llegarían a 4.6 mdp

La reforma fue aprobada en lo general por Diputados. Foto: Cuartoscuro

La Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general, la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca aumentar la responsabilidad de plataformas digitales y proveedores de internet frente a contenidos que presuntamente vulneren derechos de autor.

La propuesta, que ha sido bautizada por sus críticos como “ley antimemes”, fue avalada con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención. Sin embargo, todavía deberá discutir y votar los artículos reservados antes de concluir su trámite en San Lázaro.

La reforma contempla multas millonarias

Uno de los puntos que más polémica ha generado es el régimen de sanciones para plataformas y proveedores de servicios digitales.

La iniciativa establece multas de hasta 40 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes actualmente a alrededor de 4.6 millones de pesos, para quienes incumplan determinadas obligaciones previstas en la ley.

Además, las empresas tendrían que contar con mecanismos para actuar frente a contenidos denunciados por posibles violaciones a derechos de autor.

Plataformas podrían suspender cuentas de reincidentes

La reforma también plantea que las plataformas digitales y proveedores de internet desarrollen procedimientos para identificar y sancionar a usuarios considerados infractores reincidentes.

Entre las medidas previstas se encuentran:

Retiro de contenidos denunciados

Suspensión de publicaciones

Restricción o cancelación de cuentas en determinados casos

Los defensores de la reforma sostienen que estas medidas buscan fortalecer la protección de obras sujetas a derechos de autor en entornos digitales.

Oposición advierte riesgos de censura

Durante la discusión en tribuna, legisladores del PAN y del PRI manifestaron su preocupación por los alcances de la iniciativa.

Las críticas se concentraron en la posibilidad de que plataformas opten por retirar contenidos o suspender cuentas ante cualquier reclamación para evitar sanciones económicas, incluso antes de que exista una resolución definitiva sobre una presunta infracción.

Organizaciones alertan sobre monitoreo de usuarios

La organización Artículo 19 también expresó preocupaciones sobre la reforma.

Según la agrupación, las nuevas disposiciones podrían incentivar que plataformas y proveedores de servicios vigilen con mayor intensidad la actividad de sus usuarios para detectar posibles reincidencias.

Además, advirtió que mecanismos similares han sido utilizados anteriormente para retirar contenidos periodísticos, informativos o de interés público bajo argumentos relacionados con derechos de autor.

Hubo votos en contra dentro del oficialismo

Aunque Morena y sus aliados respaldaron mayoritariamente el dictamen, la votación no fue unánime.

La diputada Olga Sánchez (Morena) se abstuvo, mientras que los legisladores Julio Scherer (PVEM) y Martha Aracely (PT) votaron en contra de la propuesta.

Falta la discusión en lo particular

Tras la aprobación en lo general, el Pleno continuará con la discusión de las reservas presentadas por los distintos grupos parlamentarios.

Será en esa etapa donde los diputados podrán proponer cambios específicos al articulado antes de la votación definitiva del proyecto.

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