Ceci Flores y su hija reciben certificación para la búsqueda de personas desaparecidas

Ceci Flores, madre buscadora. Foto: Cuartoscuro

Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, y su hija Milagros de Jesús Valenzuela Flores recibieron una certificación que reconoce formalmente sus conocimientos y capacidades desarrollados durante años de búsqueda.

Ambas se convirtieron en las primeras familiares de personas desaparecidas en México en obtener la certificación bajo el Estándar de Competencia EC1542, denominado “Búsqueda de personas desaparecidas/no localizadas”, del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

El estándar contempla competencias relacionadas con la búsqueda remota y de campo, la recopilación de información, las entrevistas con familiares y personas cercanas, así como la identificación de elementos que permitan establecer posibles rutas o escenarios de localización.

Hoy puede comenzar a cambiar la historia de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en México.



A lo largo de los años, las madres buscadoras hemos aprendido a buscar mientras buscamos. Hemos recorrido desiertos, montes, caminos y fosas; lugares que jamás… pic.twitter.com/RrAjYiVUCc — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) October 7, 2026

¿Qué dijo Ceci Flores sobre su certificación como buscadora?

A través de un mensaje, Ceci Flores destacó que la certificación representa el reconocimiento formal de los conocimientos adquiridos por las familias durante sus años de búsqueda.

“Esto significa mucho más que recibir un documento. Significa reconocer que las familias también hemos construido conocimiento, experiencia y capacidades en la búsqueda de nuestros desaparecidos. Significa transformar años de caminar, aprender y luchar en competencias que pueden ser evaluadas y reconocidas formalmente.”

La activista señaló que espera que su certificación y la de su hija sean el inicio de un proceso que permita que más familiares puedan capacitarse y profesionalizar sus conocimientos.

“Y queremos que estas dos primeras certificaciones sean solamente el comienzo.”

Flores planteó que madres, padres, hermanas, hermanos, esposas, hijos y otros familiares buscadores de todo México puedan tener acceso a capacitación y, cuando cumplan con los requisitos correspondientes, obtener una certificación.

La madre buscadora sostuvo que la preparación puede complementar la experiencia adquirida durante las jornadas de búsqueda.

“Porque buscamos por amor, pero también podemos buscar con preparación, metodología, conocimiento y herramientas.”

Ceci Flores aclara que la certificación no sustituye a las autoridades

Ceci Flores también aclaró que este reconocimiento no implica que las familias buscadoras vayan a asumir las funciones que corresponden a las instituciones encargadas de la búsqueda. La activista señaló que no pretende asumir responsabilidades que corresponden al Estado.

“No queremos sustituir a las autoridades ni asumir una responsabilidad que corresponde al Estado.”

La certificación del EC1542 establece un marco para evaluar las competencias de quienes realizan funciones relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas. El documento de CONOCER precisa que el estándar puede utilizarse como referente para la evaluación y certificación, así como para desarrollar programas de capacitación.

Flores agradeció al director general del Instituto Estatal de Capacitación (IECA) y titular de la Entidad de Certificación y Evaluación IECA-CONOCER del Estado de Guanajuato, Salomón Ceballos Ochoa, así como a Fernando Ramírez Mendoza, CEO de Forensic and Legal y líder evaluador, por su participación en el proceso de capacitación, evaluación y certificación.

¿Quién es Ceci Flores y cómo comenzó a buscar personas desaparecidas?

Ceci Patricia Flores Armenta es una activista originaria de Sonora y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Su historia como madre buscadora comenzó después de la desaparición de dos de sus hijos, lo que la llevó a emprender recorridos de búsqueda y posteriormente a participar en jornadas junto con otros colectivos.

Con el paso de los años, Flores se convirtió en uno de los rostros más visibles de los colectivos de familiares que buscan a personas desaparecidas en México.

Su labor ha incluido recorridos en diferentes estados, donde los colectivos han realizado búsquedas en terrenos, caminos, zonas desérticas y otros puntos donde existen indicios que podrían contribuir a localizar a personas desaparecidas.

A través de redes sociales y medios de comunicación, Flores también ha documentado jornadas de búsqueda y ha denunciado las dificultades y riesgos que enfrentan las familias que participan en estas actividades.

De Sonora a Jalisco: los estados donde ha participado en búsquedas

A lo largo de su trayectoria, Ceci Flores ha participado en actividades de búsqueda en distintas entidades del país, entre ellas:

Sonora

Jalisco

Sinaloa

Guanajuato

Veracruz

Ciudad de México

Durante estas jornadas, los colectivos de búsqueda han reportado el hallazgo de restos humanos, fosas clandestinas, prendas, objetos personales y otros indicios que son entregados a las autoridades para su procesamiento e identificación.

Uno de los casos que tuvo mayor repercusión fue la denuncia de un sitio en Lagos de Moreno, Jalisco, que Flores señaló como un posible crematorio clandestino. La activista comparó las características del lugar con otros sitios de hallazgo que habían sido documentados previamente.

Una certificación que busca extenderse a más familias

La certificación obtenida por Ceci Flores y Milagros de Jesús Valenzuela Flores abre una nueva etapa para la profesionalización de los conocimientos que las familias han desarrollado durante sus labores de búsqueda.

El objetivo planteado por Flores es que el reconocimiento no quede limitado a las dos primeras certificaciones.

“Hoy son dos. Mañana queremos que sean decenas, cientos y miles de familias buscadoras capacitadas y certificadas en todo México.”

El Estándar de Competencia EC1542 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 2023 y establece las competencias necesarias para realizar actividades de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas.

Para las familias buscadoras, la certificación representa el reconocimiento formal de conocimientos adquiridos durante años de recorridos y búsqueda, mientras que las autoridades mantienen las responsabilidades legales de investigación, localización, identificación y restitución de personas desaparecidas.

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