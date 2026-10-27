Protección Civil alerta por lluvias fuertes y riesgo de inundaciones en 7 estados por Vance
La tormenta tropical Vance provocará lluvias muy fuertes en Jalisco y Colima, además de viento y oleaje elevado en zonas costeras.
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó a siete estados debido a los efectos de la tormenta tropical Vance y otros sistemas meteorológicos. La dependencia pidió reforzar las medidas preventivas ante posibles inundaciones, deslaves y fuertes vientos.
Vance provocará lluvias fuertes en estos estados
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Vance se localizará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco.
Se esperan los siguientes efectos:
- Jalisco y Colima: lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros
- Michoacán y Nayarit:lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros
- Sinaloa, Durango y Zacatecas: lluvias fuertes por la interacción de canales de baja presión, humedad e inestabilidad atmosférica
En las zonas costeras de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit también se prevén rachas de viento y oleaje elevado.
Además, se pronostican chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En Tlaxcala y Morelos se esperan lluvias aisladas.
¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias?
La CNPC advirtió que las precipitaciones más intensas podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo.
También podrían aumentar los niveles de ríos y arroyos, además de provocar deslaves e inundaciones en zonas bajas.
Por ello, recomendó a la población:
- No cruzar calles inundadas, ríos, arroyos ni vados, a pie o en vehículo
- Limpiar coladeras, azoteas y canalones para evitar acumulaciones de agua
- Preparar una mochila de emergencia con documentos protegidos, botiquín, linterna, radio de baterías y agua potable
- Evitar estacionarse debajo de árboles, postes, espectaculares o estructuras inestables
- Reducir la velocidad al conducir, encender las luces intermitentes y mantener una distancia segura
Piden precaución en las costas por oleaje elevado
En las comunidades costeras, Protección Civil pidió seguir las indicaciones de la Secretaría de Marina y las Capitanías de Puerto sobre las actividades marítimas y pesqueras.
También recomendó evitar caminar por el litoral o ingresar al mar debido al oleaje y las corrientes de resaca.
Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 911 o contactar a las unidades locales de Protección Civil.
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