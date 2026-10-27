Protección Civil alerta por lluvias fuertes y riesgo de inundaciones en 7 estados por Vance

Continúan las lluvias. Foto: Cuartoscuro

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó a siete estados debido a los efectos de la tormenta tropical Vance y otros sistemas meteorológicos. La dependencia pidió reforzar las medidas preventivas ante posibles inundaciones, deslaves y fuertes vientos.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



CNPC llama a la población de Jalisco, Colima, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Michoacán a reforzar medidas preventivas por lluvias.



🔗 https://t.co/agj3vCekMZ⁠￼ pic.twitter.com/Ncw6aoxoZo — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 27, 2026

Vance provocará lluvias fuertes en estos estados

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Vance se localizará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco.

Se esperan los siguientes efectos:

Jalisco y Colima: lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros

de 50 a 75 milímetros Michoacán y Nayarit: lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros

de 25 a 50 milímetros Sinaloa, Durango y Zacatecas: lluvias fuertes por la interacción de canales de baja presión, humedad e inestabilidad atmosférica

En las zonas costeras de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit también se prevén rachas de viento y oleaje elevado.

Además, se pronostican chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Tlaxcala y Morelos se esperan lluvias aisladas.

¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias?

La CNPC advirtió que las precipitaciones más intensas podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo.

También podrían aumentar los niveles de ríos y arroyos, además de provocar deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Por ello, recomendó a la población:

No cruzar calles inundadas, ríos, arroyos ni vados, a pie o en vehículo

Limpiar coladeras, azoteas y canalones para evitar acumulaciones de agua

Preparar una mochila de emergencia con documentos protegidos, botiquín, linterna, radio de baterías y agua potable

Evitar estacionarse debajo de árboles, postes, espectaculares o estructuras inestables

Reducir la velocidad al conducir, encender las luces intermitentes y mantener una distancia segura



Piden precaución en las costas por oleaje elevado

En las comunidades costeras, Protección Civil pidió seguir las indicaciones de la Secretaría de Marina y las Capitanías de Puerto sobre las actividades marítimas y pesqueras.

También recomendó evitar caminar por el litoral o ingresar al mar debido al oleaje y las corrientes de resaca.

Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 911 o contactar a las unidades locales de Protección Civil.

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