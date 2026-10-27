México logra respaldo de la ONU para poner freno al tráfico de armas

México busca cooperación internacional. Foto: Cuartoscuro

México consiguió el respaldo unánime de la ONU para reforzar el combate al tráfico ilícito de armas de fuego, uno de los temas que el Gobierno mexicano ha impulsado en organizaciones internacionales por su impacto en la violencia y la delincuencia.

La resolución fue aprobada durante la 13ª Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Viena, y establece una hoja de ruta para fortalecer la cooperación entre países contra este delito.

COMUNICADO. "México logra adopción unánime de resolución para fortalecer el combate contra el tráfico de armas de fuego".https://t.co/N2dQiD4T11 pic.twitter.com/CbMkBPsOj5 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 27, 2026

¿Qué contempla la propuesta impulsada por México?

El documento plantea ampliar las acciones contra las redes que trafican armas, así como combatir delitos relacionados como la corrupción y el lavado de dinero.

La resolución también impulsa el uso de nuevas tecnologías para detectar operaciones ilegales y mejorar el intercambio de información entre gobiernos para identificar rutas, métodos y organizaciones vinculadas al tráfico de armamento.

Busca cerrar espacios a grupos criminales

Según el Gobierno mexicano, la iniciativa pretende dificultar las operaciones de las organizaciones criminales que utilizan el tráfico de armas para alimentar la violencia en distintas regiones del mundo.

Además, el texto abre la puerta a discutir mecanismos de responsabilidad para empresas que faciliten de manera ilícita el comercio o movimiento de armas de fuego.

México coloca el tráfico de armas como prioridad internacional

La delegación mexicana presentó la propuesta al considerar que el tráfico ilegal de armas requiere una respuesta coordinada entre países y organismos internacionales.

Con la aprobación de la resolución, la ONU acordó mantener el tema entre sus prioridades y avanzar en nuevas acciones para frenar el flujo ilícito de armamento que alimenta a grupos delictivos y conflictos en distintas partes del mundo.

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