Tras 2 días de protestas, transportistas retirarán bloqueos luego de lograr mesas de diálogo con Segob
La Segob informó que las organizaciones de transportistas acordaron liberar las carreteras; se atenderán sus demandas mediante mesas de diálogo institucional.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) acordó retirar los bloqueos y suspender las manifestaciones del transporte de carga luego de una reunión con representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la que se estableció una ruta de atención a sus demandas.
Luego de dos días de manifestaciones de los transportistas, la dependencia federal anunció, mediante un comunicado, que el encuentro tuvo como objetivo escuchar los planteamientos de los transportistas y establecer mecanismos institucionales para atender las problemáticas que motivaron las movilizaciones en distintas partes del país.
¿Qué dice el comunicado de Segob sobre los bloqueos de transportistas?
La Segob informó que, tras la reunión de trabajo, los transportistas se comprometieron a retirar completamente los bloqueos y suspender las manifestaciones.
Asimismo, se acordó instalar mesas de trabajo con las dependencias competentes para revisar las demandas del sector y dar seguimiento a los asuntos planteados durante las protestas.
Entre los temas que se abordarán se encuentran:
- Seguridad en carreteras, ante las demandas de protección para los transportistas
- Infraestructura carretera, para atender las condiciones de las vías de comunicación
- Asuntos fiscales, relacionados con las solicitudes del sector
- Seguridad social
- Condiciones laborales de los trabajadores del autotransporte
En las reuniones también participaron representantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).
Con estos acuerdos, el Gobierno federal busca establecer una vía institucional para atender las exigencias del sector transportista y dar seguimiento a los compromisos alcanzados.
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