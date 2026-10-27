Tras 2 días de protestas, transportistas retirarán bloqueos luego de lograr mesas de diálogo con Segob

Tras dos días de protestas, Canacar logra mesa de diálogo con Segob. Foto: Cuarto

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) acordó retirar los bloqueos y suspender las manifestaciones del transporte de carga luego de una reunión con representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la que se estableció una ruta de atención a sus demandas.

Luego de dos días de manifestaciones de los transportistas, la dependencia federal anunció, mediante un comunicado, que el encuentro tuvo como objetivo escuchar los planteamientos de los transportistas y establecer mecanismos institucionales para atender las problemáticas que motivaron las movilizaciones en distintas partes del país.

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Acuerdan Segob y CANACAR retiro de bloqueos y mesas de diálogo



Comunicado: 📄 https://t.co/ir5WT3AbCN pic.twitter.com/xOczTc9TL0 — Gobernación (@SEGOB_mx) October 27, 2026

¿Qué dice el comunicado de Segob sobre los bloqueos de transportistas?

La Segob informó que, tras la reunión de trabajo, los transportistas se comprometieron a retirar completamente los bloqueos y suspender las manifestaciones.

Asimismo, se acordó instalar mesas de trabajo con las dependencias competentes para revisar las demandas del sector y dar seguimiento a los asuntos planteados durante las protestas.

Entre los temas que se abordarán se encuentran:

Seguridad en carreteras , ante las demandas de protección para los transportistas

, ante las demandas de protección para los transportistas Infraestructura carretera , para atender las condiciones de las vías de comunicación

, para atender las condiciones de las vías de comunicación Asuntos fiscales , relacionados con las solicitudes del sector

, relacionados con las solicitudes del sector Seguridad social

Condiciones laborales de los trabajadores del autotransporte

En las reuniones también participaron representantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Con estos acuerdos, el Gobierno federal busca establecer una vía institucional para atender las exigencias del sector transportista y dar seguimiento a los compromisos alcanzados.

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