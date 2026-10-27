EE. UU. ataca otra presunta narcolancha en el Pacífico; operativo deja 5 muertos

Confirman 5 muertos tras ataque en el Pacífico. Foto: SOUTHCOM

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) confirmó un ataque contra otra embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, operativo que dejó cinco personas muertas.

Según las fuerzas armadas estadounidenses, la acción se realizó tras obtener información de inteligencia que apuntaba a que la embarcación participaba en actividades de tráfico de drogas. El Comando Sur difundió en la red social X un video del operativo.

On October 27, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Eastern Pacific. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement… pic.twitter.com/egwWVgoypi — U.S. Southern Command (@Southcom) October 27, 2026

¿Qué informó Estados Unidos sobre el operativo?

“El Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental ejecutó un ataque letal y cinético contra una lancha rápida que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental“, señaló SOUTHCOM.

Hasta el momento, no se han dado a conocer la identidad de las víctimas ni el sitio exacto donde ocurrió la operación.

Operativo se suma a ofensiva contra el narcotráfico

El pasado 23 de octubre, el Comando Sur informó que la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó una embarcación sospechosa de narcoterrorismo y detuvo a las personas que viajaban a bordo.

En operativos anteriores, las fuerzas estadounidenses habían evacuado a las tripulaciones antes de destruir las embarcaciones interceptadas. Sin embargo, en esta ocasión el ataque dejó cinco fallecidos.

De acuerdo con datos difundidos por el propio Comando Sur, la campaña militar emprendida durante el último año contra presuntos traficantes en América Latina acumula al menos 230 muertos.

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