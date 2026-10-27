Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil rumbo a EE. UU. tras perder elecciones ante Lula, reporta Reuters

Flávio Bolsonaro perdió elecciones ante Lula. Foto: Reuters

El senador brasileño Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil con destino a Estados Unidos, después de perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva y no entregar su pasaporte dentro del plazo establecido por el Tribunal Supremo, de acuerdo con dos fuentes citadas por la agencia Reuters.

El lunes se le concedieron 24 horas para entregar su pasaporte como parte de una investigación por presunto blanqueo de capitales, acusación que Bolsonaro niega. Según las fuentes, el plazo venció y sus documentos fueron anulados.

Sin embargo, un alto cargo de la Policía Federal brasileña afirmó que el senador no salió del país por ninguno de los puntos migratorios habituales.

Hasta el momento, la Embajada de Estados Unidos en Brasil no había respondido a una solicitud de comentarios, mientras que el abogado de Bolsonaro tampoco quiso hacer declaraciones sobre el caso.

Eduardo Bolsonaro, el hermano menor de Flávio que vive en Estados Unidos, dijo antes de las elecciones que una derrota electoral le obligaría a marcharse del país.

“Si mi hermano no gana, estoy a favor de que se marche del país”, dijo al podcaster Steven Crowder el 23 de octubre.

Bolsonaro no reconoce oficialmente su derrota electoral

Flávio Bolsonaro aún no había reconocido oficialmente su derrota frente a Lula da Silva. El domingo anunció que solicitaría la anulación del resultado por presuntas irregularidades electorales.

Sin embargo, el Partido Liberal de Brasil, que abanderó a Flávio Bolsonaro, aceptó el triunfo de Lula da Silva, aunque cuestionó presuntos puntos importantes que habrían influido en la victoria de Luiz Inácio.

Flávio Bolsonaro enfrenta investigación por blanqueo de capitales

La orden de entregar el pasaporte se emitió en el marco de una investigación en la que el senador niega haber cometido algún delito.

Bolsonaro, de 45 años, es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas.

En concreto, se solicitó investigar el “posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros” y otras formas de presunta interferencia electoral como “manipulaciones” en redes sociales, según la decisión consultada por la AFP.

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