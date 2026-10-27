Caen 10 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Florida; distribuían droga de México a EE.UU.

James Uthmeier, fiscal general de Florida. Foto: AFP

Las autoridades de Florida, Estados Unidos, informaron que fue desmantelada una red de narcotráfico, vinculada al Cártel de Sinaloa, acusada de transportar miles de kilogramos de cocaína desde México hasta la región de Tampa Bay. Las autoridades identificaron a 10 personas presuntamente involucradas en la organización criminal.

El fiscal general James Uthmeier dio a conocer que la investigación permitió detener a varios integrantes de la red, decomisar grandes cantidades de droga y presentar cargos por crimen organizado, conspiración y tráfico de cocaína.

“Esta investigación ha desmantelado por completo una importante red de narcotráfico del Cártel de Sinaloa que inundaba las comunidades de Florida con miles de kilogramos de cocaína”, declaró.

Cártel de Sinaloa enviaba cocaína de México a Florida

De acuerdo con la Fiscalía, la organización operaba desde Ciudad Juárez, México, y utilizaba la frontera de El Paso, Texas, para introducir cocaína a Estados Unidos.

Jorge Ramiro Zamonsett coordinaba el traslado mediante camiones de carga y vehículos de escolta. La droga llegaba a Daniel Pinales, señalado como responsable de distribuirla en Tampa Bay.

Los investigadores documentaron entregas mensuales entre diciembre de 2025 y julio de 2026.

El 11 de julio de 2026, agentes interceptaron tres bolsas que contenían aproximadamente 60 kilogramos de cocaína y arrestaron a Pinales.

Today, we announced 10 arrests and the dismantling of a major Mexican transnational Sinaloa Cartel pipeline that flooded the Tampa Bay area with cocaine.



From the initial seizure of 60 kilograms in Tampa to the additional seizures and arrest of the organization’s boss, this… pic.twitter.com/zwWP3Kx8LT — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) October 27, 2026

¿Quiénes son los presuntos integrantes de la red criminal?

La Fiscalía identificó a 10 personas acusadas de conspiración para cometer crimen organizado:

Daniel Pinales

Erick Manuel Gómez Tapia, alias “Canelo”

Jesús Morales

Joaquín Enríquez

Arturo Carlos

Jorge Ramiro Zamonsett

Tyler Green

Marice Higgins

Miguel Alejandro Carrasco-Lechuga

Brian Varner

Entre los principales detenidos destaca Erick Manuel Gómez Tapia, identificado como el segundo al mando de la organización, quien permanece detenido en Texas a la espera de extradición.

Las autoridades establecieron una fianza de 30 millones de dólares para Gómez Tapia, de 10 millones para Zamonsett y de un millón para Carrasco-Lechuga.

Por su parte, Daniel Pinales enfrenta la posibilidad de cadena perpetua por conspiración para traficar más de 150 kilogramos de cocaína.

Their days of pumping cocaine into Tampa Bay are over. https://t.co/6emgKJx6pF — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) October 27, 2026

Decomisan más cocaína y metanfetamina en Texas

La investigación también permitió otros aseguramientos:

29 de julio de 2026: 99 kilogramos de cocaína en El Paso

20 de octubre de 2026: 60 libras de metanfetamina

El sheriff del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, afirmó que se trata de la mayor incautación de drogas vinculada a un solo narcotraficante en ese condado durante los últimos 40 años.

El fiscal James Uthmeier aseguró que la operación desmanteló la red en Florida. En las investigaciones participaron autoridades estatales y federales de Estados Unidos.

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