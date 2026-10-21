Llega una vaguada a México: ¿qué es y a qué estados afectará?

Lluvias fuertes y chubascos afectarán estados. Foto: Cuartoscuro

Lluvias puntuales fuertes en varios estados, así como rachas de vientos, serán generadas los próximos días por una vaguada que estará en interacción con otros fenómenos meteorológicos, confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Una vaguada es un eje de baja presión atmosférica que llega a formar nubosidad y precipitación.

¿A qué estados afectará la vaguada?

El SMN, en su reporte extendido, destacó que, para el jueves 22 de octubre, la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera estará en interacción con un nuevo frente frío y otros fenómenos meteorológicos, ocasionando afectaciones, principalmente, en el norte de México, incluida la península de Baja California.

Mientras que otra vaguada, ahora sobre el sureste y la península de Yucatán, también favorecerá la probabilidad de chubascos, con lluvias fuertes a muy fuertes en regiones del noreste, centro y sureste del país.

El pronóstico alerta por lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en:

Guerrero (este)

Veracruz (norte, centro y sur)

Oaxaca (norte)

Chiapas (sur)

Así como chubascos con lluvias puntuales fuertes en:

Baja California (norte)

Sonora (norte y este)

Chihuahua (oeste y sur)

Tamaulipas (centro y sur)

Querétaro (norte)

Hidalgo (noroeste)

Puebla (norte y este)

Tabasco (oeste y sur)

Quintana Roo (centro y sur)

¿Qué es una vaguada y por qué afecta a México?

El Servicio Meteorológico Nacional define a la vaguada como un eje de baja presión atmosférica que llega a formar nubosidad y precipitación.

Por su parte, Protección Civil de Chiapas explica que una vaguada se identifica como “líneas o ejes alargados de presión mínima que no llega a definirse como un ciclón, pero genera condiciones propicias para tormentas y precipitaciones”.

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