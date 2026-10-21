Cómo consultar el catálogo de casas del Infonavit de Viviendas para el Bienestar

El Infonavit apoya a los trabajadores con menos ingreso. Foto: Cuartoscuro

Existe una forma de saber qué casas ofrece el Infonavit como parte del programa de Viviendas para el Bienestar, destinadas a personas de bajos recursos.

Las viviendas de este programa federal tienen un costo de entre 630 mil y 862 mil pesos, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2026.

Antes de iniciar el trámite, es importante identificar qué institución corresponde a cada solicitante, cuáles son los requisitos aplicables y si existe una convocatoria abierta en su localidad.

Si eres derechohabiente del Infonavit, puedes revisar el calendario de casas que ofrece dicho instituto por entidad como parte del Programa Vivienda para el Bienestar.

¿Qué es el programa Vivienda para el Bienestar y en qué consiste?

“Vivienda para el Bienestar” es una estrategia federal que facilita la compra de una casa a personas que enfrentan barreras económicas y sociales.

Para ello, el gobierno federal articula acciones con distintas dependencias, entre ellas el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Dentro de este esquema, el Infonavit entrega viviendas a derechohabientes con ingresos de hasta dos salarios mínimos mediante un crédito, según el Programa Estratégico y Financiero 2026.

En cambio, Conavi aplica un esquema para personas sin acceso a créditos de instituciones de seguridad social. Sin embargo, está sujeto a convocatorias, zonas prioritarias y criterios de selección, por lo que no todas las personas interesadas cumplirán con los requisitos.

¿Cómo son las viviendas del Bienestar?

Superficie : Al menos 60 metros cuadrados.

: Al menos 60 metros cuadrados. Distribución : Sala, comedor, cocina, baño y dos a tres recámaras.

: Sala, comedor, cocina, baño y dos a tres recámaras. Área de lavado: algunos desarrollos incluyen este espacio.

Importante: La distribución y las características pueden cambiar según el conjunto habitacional y la institución responsable.

¿Dónde y cómo consultar las casas disponibles del Infonavit?

El Infonavit ofrece la herramienta digital denominada “Encuentra tu vivienda ideal”, en la que se pueden consultar las casas difundidas por el instituto del programa del Bienestar.

Para acceder, sigue estos pasos:

Ingresa al catálogo oficial. Explora las opciones publicadas en la plataforma. Revisa las características de cada vivienda y su ubicación. Identifica las opciones que te interesan y consulta directamente con el Infonavit el procedimiento para solicitar el financiamiento.

La publicación de un inmueble en el catálogo no garantiza que siga disponible, ya que este se actualizó el 13 de julio de 2026.

Antes de tomar una decisión, confirma con el instituto la disponibilidad de la vivienda, su precio específico y las condiciones aplicables al crédito.

Requisitos para acceder a Vivienda para el Bienestar

Los requisitos dependen de la institución responsable del trámite.

Infonavit

Tener un empleo formal

Percibir ingresos de hasta dos salarios mínimos

No ser propietarios de una vivienda

Además, el otorgamiento del crédito está sujeto a sujetarse a procedimientos y condiciones de contratación del Infonavit.

Conavi

Tener 18 años o más

No tener vivienda propia

No ser derechohabiente de instituciones como el Infonavit o el Fovissste, ni de otros organismos de vivienda

Percibir ingresos familiares de hasta dos salarios mínimos

Vivir en una zona considerada prioritaria para el programa

No haber recibido previamente determinados apoyos de vivienda del Conavi

¿Cómo solicitar una casa en Infonavit o Conavi del programa del Bienestar?

Infonavit

Consulta el catálogo de viviendas publicadas

Revisa tu situación como derechohabiente en el portal oficial

Confirma si cumples con las condiciones del programa

Solicita orientación al Infonavit para tramitar el crédito

Entrega la documentación que corresponda

Espera la evaluación y confirma las condiciones

Conavi

Consulta si existe una convocatoria abierta en tu localidad en el portal web

Comprueba que cumples con los criterios de elegibilidad

Prepara tus documentos

Realiza el registro en un módulo o en la plataforma digital

Conserva tu folio y espera los resultados en las fechas establecidas

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