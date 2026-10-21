Cuentas Trump para bebés: revisa el aviso que llega con su tarjeta del Seguro Social

Las Cuenta Trump está disponible para bebés en Estados Unidos. Foto: Envato

La Administración del Seguro Social (SSA) está informando a los padres sobre cómo activar la Cuenta Trump de sus hijos recién nacidos y reclamar la aportación única de mil dólares del Departamento del Tesoro, disponible para los menores que cumplan los requisitos del programa.

Para facilitar el proceso, la agencia comenzó a incluir y enviar mediante correo electrónico las instrucciones junto con las tarjetas de Seguro Social que envía a los recién nacidos.

YOU'VE GOT MAIL! We're making it easier for parents of newborns to open @TrumpAccounts. Under Commissioner @frankjbisignano, the Social Security Administration is now including these inserts with Social Security cards issued to newborns through the Enumeration at Birth program.… https://t.co/sIH7bSfqYC — Social Security (@SocialSecurity) October 20, 2026

Cuentas Trump para bebés: requisitos para recibir mil dólares

La contribución federal está dirigida a niños que sean ciudadanos estadounidenses, tengan un número de Seguro Social válido yhayan nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

¿Cómo activar las Cuentas Trump para bebés?

Según el comunicado oficial de la SSA del 20 de octubre, las instrucciones enviadas a las familias señalan tres acciones:

Visitar el portal oficial de Cuentas Trump, descargar la aplicación y registrarse. La app está disponible gratuitamente en la App Store de Apple y en Google Play.

Estar pendientes de una comunicación del Departamento del Tesoro con información sobre la activación de la cuenta y la recepción de los mil dólares, si el niño es elegible.

Administrar la cuenta y, si lo desean, realizar aportaciones adicionales dentro de los límites aplicables.

El padre, la madre, el tutor u otra persona autorizada actúa como responsable y custodio de la cuenta. Aunque el dinero se destina al menor, una persona autorizada se encarga de su administración conforme a las reglas del programa.

Cuentas Trump para bebés: por qué la información llega con el Seguro Social

El programa de asignación de números al nacer, conocido como Enumeration at Birth (EAB),permite que los padres soliciten el número de Seguro Social de su hijo durante el registro del nacimiento.

Las oficinas estatales de estadísticas vitales transmiten electrónicamente los datos a la SSA. Con esa información, la agencia asigna el número del bebé y emite su tarjeta del Seguro Social, sin que los padres tengan que iniciar ese mismo proceso mediante una solicitud separada.

Ahora, la SSA trabaja con el Departamento del Tesoro para incorporar al envío un material informativo sobre las Cuentas Trump. La intención es que las familias reciban orientación desde esa etapa y conozcan los pasos para acceder al programa.

La novedad corresponde a las tarjetas emitidas mediante el proceso EAB. El anuncio no significa que recibir cualquier tarjeta del Seguro Social active automáticamente una cuenta ni que confirme el derecho a la contribución federal.

Cuentas Trump para bebés: qué ocurre cuando el titular cumple 18 años

Estas cuentas de inversión tienen ventajas fiscales y están diseñadas para acumular recursos durante años. Cada menor elegible puede tener una cuenta, cuya finalidad es construir un patrimonio para el futuro, no reemplazar una ayuda para los gastos cotidianos de su familia.

Según la SSA, cuando el titular cumple 18 años, la Cuenta Trump permanece como una cuenta tradicional de jubilación. Llegar a esa edad no convierte automáticamente el saldo en dinero de libre disposición: siguen siendo aplicables las reglas del instrumento de retiro.

Por ello, antes de realizar aportaciones adicionales, las familias deben revisar las condiciones del programa, sus límites y las normas sobre el acceso al dinero. La contribución inicial es solo una parte de una cuenta pensada para mantenerse a largo plazo.

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