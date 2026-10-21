El T-MEC no depende de los demócratas

El analista Luis Rubio menciona que en las próximas elecciones intermedias en Estados Unidos, existe la expectativa de que una eventual victoria del Partido Demócrata modifique la postura del presidente Donald Trump hacia México y las negociaciones del T-MEC.

Sin embargo, advierte que un cambio en la composición del Congreso estadounidense no garantiza una relación bilateral diferente, debido a las divisiones internas del Partido Demócrata y a las facultades que conserva el Ejecutivo en asuntos de política exterior, migración, drogas y seguridad.

En su opinión, para Uno TV, señala que México no debería depositar sus expectativas en los resultados electorales, sino comprender las prioridades del Gobierno estadounidense, particularmente la seguridad política, física y económica. Sostiene que, para avanzar en la negociación del T-MEC, México debe replantear su estrategia en lugar de limitarse a planteamientos sobre competitividad y productividad.

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